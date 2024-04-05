精神健康｜港人開心指數僅得5.88分！甚麼是330小休息？如何打造精神健康友善的香港？

香港人生活壓力大，近年不少企業及社福機構亦開始關注身市民身心靈健康，去年和富社會企業「香港開心D」平台更發布「香港整體開心指數」民調，發現在10分滿分中香港人「開心指數」得分僅得5.88分，精神健康狀態更是近6年以來最低，認爲自己精神不健康的人士按年增13%，當中以照顧有長期病患或特別需要的年長父母或子女的精神狀態特別嚴重，精神健康問題確實不容忽視。

筆者剛於上星期參加了一個名為「喜動 dayday330 嘉年華@數碼港」的活動，嘉年華由致力推動身心靈健康的新生精神康復會（新生會）舉辦，「330」亦是新生會於2011年成立的社企品牌，靈感來自「330」的廣東諧音「身心靈」，將身心靈化作簡單的數字，增加大眾對康復者的了解，提升對身心靈健康的關注，而當中推廣的「dayday330」公眾精神健康推廣活動， 更是鼓勵大家每天做一些自己喜歡做的正面活動，作為自己的「330 小休息」(330 micro- break)。

每日關注身心靈 五種促進精神健康的方法

新生會執行委員會主席譚贛蘭女士, GBS, JP 於啟動禮致歡迎辭時表示：「dayday 330 行動自 2019 年推出，希望藉著今次的『喜動 dayday330 嘉年華@數碼港』，讓市民大眾體驗如何以不同形式的運動進行『330 小休息』，並鼓勵大家持之以恆， 從而提升 330 整全身心靈健康。」 當天嘉年華更以「五種促進身心靈健康的方法」為主題，包括：動一動身、好奇留意、與人聯繫、持續學習及給予樂善，並為此設計了一系列結合運動和身心靈健康元素的工作坊、攤位、表演和講座等活動，讓大家在忙碌的生活中學習放鬆休息，紓緩情緒，將330融入日常生活中，善待自己的身、心、靈。最受歡迎的活動包括：「dayday330 x Shall We Talk 身心靈探索之旅」遊戲、療愈我心 VR 大自然體驗之旅、充氣彈床城堡、面部彩繪等。 是次嘉年華活動內容豐富，旨在讓公眾了解透過運動進行「小休息」，從而紓緩情緒及減少壓力。嘉年華更吸引逾千多名公眾人士前來參與，一同和親朋好友於復活節假日放鬆身心。

「以前精神健康好像距離普羅大眾很遙遠，但事實上卻和每個人都很接近。我們希望透過新生會的社會企業推出『330』品牌，讓身心靈健康的接觸面更廣闊，以生活化和輕鬆手法接觸不同年齡和階層的公眾。」新生精神康復會新生・身心靈高級經理潘詠霞與筆者分享新生會在十多年前創建「330」品牌的初衷。她認為早年關注精神復原人士的聲音很小，但近年隨著新生會有更多相關服務走進社區，她希望透過「330」的品牌面向更多大眾，消除大家對精神復原人士的固有印象，重新了解精神健康的重要性。

新生會在『喜動 dayday330 嘉年華@數碼港』中以輕鬆方式教育公眾五種促進精神健康的方法。

「喜動 dayday330 嘉年華@數碼港」中以互動遊戲教育公眾，嘉年華更吸引逾千多名公眾人士前來參與，一同和親朋好友於復活節假日放鬆身心。

打造身心靈咖啡室 慢活態度療癒身心

除了公眾教育，新生會近年亦於不同地方打造身心靈咖啡室，透過供應讓人心情愉快的環境和食物（comfort food），為大眾市民營造喘息的空間，推廣身心靈健康和共融社區，同時希望給康復者提供工作及訓練機會，包括咖啡調配員、食物準備員、收銀員、侍應等。這間心靈咖啡室「cafe330」設於廣華醫院、明愛醫院、威爾斯親王醫院、中文大學及香港大學， 「cafe330」食物及飲品選擇均配合身心靈健康之主題，顧客享用的健康食物均採用自家種植的有機蔬菜及其他有機食材，不用味精，減少調味或以天然調味，能令人心境平和心情愉快，另更提供低碳飲食、素食選擇、有機食物及公平貿易產品。

除了這五間「cafe330」以外，新生會亦於灣仔鬧市中開設「so330 」，結合健康咖啡店、身心靈空間及共融咖啡師學院三合一的新概念，藉以推廣關愛共融及身心靈健康，當中「so」既代表社會企業（social enterprise），除了希望為康復者開創工作及訓練機會，以及協助大眾增加對精神健康的認識外。 更有「非常」的意思，希望「so330」 成為一個「非常身心靈健康」的地方。 另外「so330 」 更是香港首個為殘疾人士舉辦咖啡興趣班及咖啡師培訓課程的社企，為 40 位視障聽障及輪椅人士提供培訓課程，透過咖啡師培訓及實習，讓更多人認識精神健康及康復者，以達至社會共融。此外，新生會屬下的社會企業亦有農社 330（farmfresh330）、紅白藍330（rwb330）及生態旅遊330（ecotour330），藉此推出不同由精神復原人士製作的高品質產品，肯定他們的能力，同時讓公眾消除對精神復原人士的舊有負面標籤。

於灣仔鬧市中「so330 」，結合健康咖啡店、身心靈空間及共融咖啡師學院三合一的新概念，藉以推廣關愛共融及身心靈健康 ( 圖片來源 : so330 Facebook )

簽署 「Day Day 330 約章」 全城邁向整全身心靈

新生會把關注身心靈健康生活化及帶到社區各層面，同時亦積極推行「dayday330」行動，鼓勵簽署 「Day Day 330 約章」，邀請巿民對自己作出承諾每天抽時間，以自己喜歡的方式，進行「330小休息」（330 micro break），關心自己的心靈健康。實際上，在靜觀認知治療中，有一個練習叫做「3分鐘呼吸空間 」。在這個3分鐘的呼吸空間，先會覺察當下的身心狀態，然後集中觀察呼吸，最後擴展覺察至全身。 很多參加者都表示這個「3分鐘呼吸空間」讓自己停下來，幫助安穩情緒和重新集中注意力。當我們在繁忙的工作中能抽一點時間去清空自己的思想和放鬆緊張的身體，這樣能夠令我們更加有動力繼續做事。 研究顯示，如果能夠養成每天進行小休息的習慣，可加強面對壓力的抗逆力，有助促進330健康。我們可以不同方式進行330小休息，例如進行靜觀呼吸練習、聽音樂、散步等，亦可以享用一個較長的小休息，或是每天享用多於一個小休息，每一天也可以有不同的小休息方法。

新生會得到政府及社會各界的支持，dayday330在過去三年有超過8,100名公眾人士主動簽署dayday330 約章，承諾每天進行330小休息，亦有超過 40 個不同背景的機構，一同努力推廣社區精神健康。 筆者的企業也身體力行參與支持「Dayday330 約章」，參與約章的同事可以了解並善用新生會與香港中文大學合作推出的「330 健康指數」自我評估工具 ，透過問卷形式初步檢視自己的330健康狀態，並在有需要時尋求進一步專業評估及援助。

筆者認為精神健康是每個人需要關注的事，尤其是照顧長者的一群，在「五種促進身心靈健康的方法」中，筆者最喜歡「好奇留意」，我們可以透過「330 健康指數」自我留意自己和身邊的人的330，如覺得有需要關注的地方，不要害怕以不同方式表達或溝通出來。這樣一來，我們更能邁向一個更精神健康友善的香港，人人也在這座城市中活得更幸福。

新生會推出「健康生活5重奏」，鼓勵全民關顧自己的身心靈，過去三年有超過8,100名公眾人士主動簽署dayday330約章，承諾每天進行330小休息

筆者的企業也身體力行參與支持「Dayday330 約章」，希望參與約章的同事留意自己和身邊的人的精神健康，從而邁向整全身心靈。