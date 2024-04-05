猴疱疹病毒 | 37歲男子2月在金山郊野公園受野生猴子襲擊染病！感染猴疱疹與患流感相似？漁護署教應對猴子方法！一行為即屬挑釁

日前（4月3日）衞生署衞生防護中心宣布錄得首宗人類感染猴疱疹病毒（即B病毒）病例！一名健康記錄良好的37歲男子2月下旬曾在金山郊野公園被野生猴子襲擊受傷感染病毒後，於3月末因發燒及神智不清送院，現時情況危殆，目前於深切治療部留醫！感染猴疱疹病毒屬於罕見案例，究竟這個病毒是否只出現於猴子身上？早期病徵與疱疹及流感類似，難以察覺？大家出遊，如到案發的金山郊野公園等猴子聚集地時有甚麼要注意？

猴疱疹病毒 | 早期病徵與疱疹及流感類似難察覺！

今次猴疱疹病毒病例的事主在金山郊野公園被野生猴子襲擊受傷近1個月後才出現發燒及神智不清送院，究竟感染這病毒是否必定源於猴子？潛伏期是不是真的長達1個月之久？根據政府新聞公報，此類個案曾在美國、加拿大、內地和日本等地出現，主要由猴子咬傷或抓傷而引起，人傳人情況非常罕見，而台灣衛生福利部疾病管制署亦指亞洲地區紅毛猴、日本猴、台灣獼猴等獼猴屬皆是猴疱疹病毒的天然宿主，在全球的案例中觀察到患者主要是被猴子咬傷、抓傷，或傷口、眼睛等黏膜部位沾染到猴子的唾液而感染，其他如注射針筒針扎、培養細胞與照顧受感染病患也都可能造成感染。可見猴疱疹病毒在接觸猴子後受感染是最常見！

當人感到猴疱疹病毒後，症狀將會在一個月內陸續出現。台灣衛生福利部疾病管制署指首1至2天會有傷口部位會出現水泡或潰瘍的早期症狀，約10至20天後可能會有局部淋巴結腫脹、肌肉疼痛、發燒、頭痛、疲勞、意識不清、吞嚥困難及由下而上的麻痺等中後期病徵。後期亦可能演變為中樞神經系統感染，嚴重會導致死亡！

（圖片來源：漁護署）



猴疱疹病毒 ︳遇上猴子切忌主動埋身！一行為實屬挑釁？

金山郊野公園，人稱「馬騮山」，可謂猴子的「地頭」每行一步都會看到猴子們在棲息，編輯曾經看過一隻身手靈敏的猴子瞄準時機，一秒飛奔到遊客面前，迅速搶走他手上的花生，嚇得身邊的人目瞪口呆，又看過牠們連雪糕也會吃掉！旁人看到當然又驚訝又恐慌，但其實這些猴子屬於野生動物，理應有自行覓食的能力。漁護署高級動物護理主任石仲堂在電台訪問表示，其實猴子的主要食物是樹葉、花、幼芽，如果投餵蘋果及香蕉等屬高糖份食物，長遠而言會影響猴子健康。當牠們習慣向人類尋求，甚至搶奪食物，或會變成「好心做壞事」！即睇漁護署教路如何應對猴子！

（圖片來源：Envato）

遇到猴子時的注意事項

一般情況下，如果猴子認為你沒有食物供應，是不會造成騷擾。如遇到猴子，應保持冷靜及不用慌張，並參考以下注意事項：