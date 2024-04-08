士多啤梨表皮、果肉顯微鏡下爬滿蟲！即睇清洗草莓5 Steps！浸泡前要落一種粉？

士多啤梨是許多港人愛吃的水果，但不少人在進食前會懶得清洗，或清洗不乾净。近日有外國網友拍片實測，將士多啤梨放在顯微鏡下，竟發現表皮爬滿蟲蟲，更有蠕蟲在果肉裏蠕動，讓一眾網友驚呼不敢再吃。

外國一名網友「Fred DiBiase」2日在「X」個人專頁分享影片，他將士多啤梨放在顯微鏡下，結果發現表皮上爬滿肉眼看不見的蟎蟲，在用清水清洗後，才消失無蹤。隨後他切開一小塊果肉，在顯微鏡下觀察，竟發現有蠕蟲在果肉裏不停蠕動。

該段影片目前已突破千萬次觀看，不少網友崩潰表示，「我吃了好多蟲子」、「我的天啊，我再也不吃沒洗過的水果了」。不過，亦有網友覺得無所謂，「沒有什么是胃酸不能解決的」、「味道仍然不錯，還有額外的蛋白質，雙贏啦」、「總比塑膠微粒好」。

另外，樓主亦在帖文下貼上正確清洗士多啤梨的方法：

1.用碗裝4杯清水

2.加入1勺小蘇打

3.浸泡士多啤梨5至10分鐘

4.用流動清水沖洗並用紙巾吸乾水分

5.將士多啤梨放在墊著紙巾的容器中，放入雪櫃可儲存2星期

4招驗證靚士多啤梨

那麽，市民平日應該如何挑選士多啤梨？國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露建議，在選購士多啤梨時進行感官的初步判斷，不以外貌是否畸形下定論，可參考以下4個重點：

1. 士多啤梨籽呈現金黃色

2. 果香濃郁

3. 外表顏色均勻

4. 品嘗不見空心

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

Copyright ©《TOPick》、《晴報》

另外，考慮到檢疫、運輸和儲存條件，她建議盡量到超市或連鎖店選購士多啤梨，注意產品包裝和標籤標識是否完好；亦要留存收據，如遇品質問題方便及時得到解決。

3招正確清洗士多啤梨

對此，專家教授3步正確清洗士多啤梨：

1. 用流動的清水沖洗，洗淨表面灰塵即可

2. 浸泡3-5分鐘。有研究先食用淘米水、小蘇打、澱粉水和食鹽水浸泡均可，專家更加推薦使用小蘇打。

3. 用流動的清水沖洗30秒。

資料來源：國家高級食品檢驗師、食品安全科普專家王思露

轉載自晴報