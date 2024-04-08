子宮肌瘤 | 40歲以上女性一半患子宮肌瘤！邊4類人士易中招？醫生：這幾類食物少吃、少飲咖啡

不良生活習慣容易誘發婦科疾病，女士們要多加留意！有婦產科醫生指出，最常見的婦科腫瘤「子宮肌瘤」，平均每4名女性就有1人長有，更好發於4類人身上，提醒女士們注意預防。

台灣婦產科醫師張瑜芹在Facebook專頁發文，表示子宮肌瘤是婦科相當常見的疾病，女性一生中患有的機率並不低：

每4名女性就有1名有子宮肌瘤，40歲以上女性約有5成患有子宮肌瘤。

她教稱，「子宮肌瘤」其實是長在子宮內的平滑肌瘤，其中99.5%為良性，大多無症狀，只有約三成的人會因為肌瘤大小及生長位置引起症狀，常見症狀包括：經血量多、經期疲勞、頭暈、貧血、便秘、頻尿、下背痛、性交疼痛。而基本上在5cm以下的肌瘤，是完全沒有症狀的，因此許多患者其實不知道自己有子宮肌瘤，直至體檢時才意外發現。

4類人高危

醫師又指，子宮肌瘤的成因目前尚無定論，但推測與遺傳、雌激素有關。同時根據統計，有4類人有更高的機率罹患子宮肌瘤：

● 肥胖

● 每日攝取超過500毫克咖啡因

● 常吃油炸燒烤

● 常吃加工肉品

預防措施

至於發現子宮肌瘤後該如何處理，醫師坦言，若沒有症狀其實也可以不治療；一旦有症狀並影響生活，則可以採取藥物治療及3-6個月的定期覆診。若有懷孕需求，或是藥物治療無法改善症狀，就會考慮手術切除。

另外，雖然子宮肌瘤大多為良性，但醫師仍呼籲要注意預防，維持生活作息正常、飲食健康，包括：

● 少吃油炸燒烤，避開環境荷爾蒙

● 少熬夜飲酒，保護肝臟

● 少飲咖啡

● 多運動，避免肥胖

● 多吃蔬菜，少吃加工肉品及紅肉

轉載自晴報