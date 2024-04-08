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脫髮解決 | 英國女子突然脫髮變「地中海」？自研增髮三招6星期重新生髮！用一工具按摩頭皮可促進血液循環
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脫髮解決 | 英國女子突然脫髮變「地中海」？自研增髮三招6星期重新生髮！用一工具按摩頭皮可促進血液循環

健康解「迷」
健康解「迷」

　　脫髮對不少人來説都會造成困擾。日前，英國一名女子因出現嚴重脫髮，竟變成「地中海」。不過，她靠自己的心得，以「增髮三招」成功在6周內重新長出濃密黑髮。

 

　　據英國《太陽報》（The Sun）報道，英國一名女子Parveen Sahota原本擁有一頭飄逸的長髮，惟近期她卻出現了嚴重的脫髮狀況，今年1月初時，她頭頂中間的頭髮已經變得非常稀疏，就像地中海大叔一樣。

 

　　不過，Parveen並沒有因此自暴自棄，她透過自己悟出的經驗，以「增髮三招」成功在6周內重新長出頭髮。日前，她在TikTok上分享自己的前後對比照，驚人的效果立刻在被網友瘋傳，她亦公開了自己增髮成功的3大方法，希望可以幫助到同樣有脫髮問題的人。

 

第一招：減少壓力

 

　　生活壓力可能會造成脫髮，而脫髮可能會讓自己更焦慮，從而陷入惡性循環。Parveen要求自己完全放鬆，透過靜坐冥想，來幫助釋放自己的壓力。她也建議，網友可以嘗試最適合自己的健康減壓模式。

 

第二招：用「微針滾輪」按摩頭皮

 

　　為了刺激頭髮生長，Parveen使用「微針滾輪」按摩頭皮，可以促進血液循環，讓頭髮有如「再生」般重新長回來。

 

第三招：純天然髮油護髮

 

　　當Parveen發現頭髮已經重新生長，她就停用「微針滾輪」，改用純天然髮油護髮。塗上髮油之後，再輕輕按摩頭皮，不需要將頭髮包起來，讓頭髮自然透氣風乾就好。

 

　　她表示，髮油使用一般美妝店的開架商品就可以了。另外，因為塗抹髮油會弄髒枕頭套，所以要記得經常更換，讓頭髮保持在乾淨的環境中。

 

　　Parveen在TikTok分享影片後引起大量網民的討論，她亦强調，「增髮三招」是自己的心得分享，在簡單易做的同時，重點是要持之以恆才會有好的效果。

 

轉載自晴報

 

Tags:#按摩#養生#壓力#健康#女生#家居#皮膚科#脫髮#地中海#護髮#頭皮#冥想
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