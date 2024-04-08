十大健康食品 | 日本300位醫生票選健康食物Top 10！no.1有助預防糖尿病、失智、癌症等多種疾病？果農日吃一種水果肺部年齡比真實年輕21歲！

經常說要食得健康、均衡飲食，但你又知不知道最健康的食物是甚麼？日本健康資訊節目《名医のTHE太鼓判》（中文：《健康要Fact Check》）找來300位醫生票選10種健康食材，讓大家在日常生活中可以多加注意，小心揀選！即睇你食開的食物有沒有上榜！

十大健康食品 ︳ 第10位：蘋果潤肺

小時候常說：「一日一蘋果，醫生遠離我」的確是不無道理，蘋果順利入選健康食物第10位！在香港，蘋果是方便易買又清甜的水果，還有豐富抗氧化物質，可改善肺部及支氣管發炎問題。日本一名果農每日吃一個蘋果，檢查後發現他的肺部年齡僅46歲，比真實年齡年輕21歲！另外蘋果中的果膠還可有助降低醣類被腸道吸收的速度，可以減慢血管老化、降血壓等。

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十大健康食品 ︳ 第9位：泡菜調整腸道

韓國餐廳必備的餐前小菜——泡菜微辣且酸酸的十分開胃，但其實質功效遠比想像中多！泡菜中的植物性乳酸菌能夠避免受到胃酸破壞而直達腸道，有效整理腸道、增加腸內益菌，使腸道老化速度減慢。1克泡菜更含有約1億個乳酸菌，當中的「Lactobacillus sakei HS-1」活化免疫力的功效是雙歧桿菌的100倍，可預防及舒緩便秘！

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十大健康食品 ︳第8位：牛油果防關節炎

牛油果是大受歡迎的Superfood，無論做早餐或下午茶輕食，都是有益之選！當中的「大豆非皂化物（ASU）」有助抑制發炎及修復軟骨，對患退化性關節炎，又或者受膝頭痛困擾的患者有幫助。另外，牛油果中還有豐富維他命E等抗氧化物，幫助美容，又有利肝臟運作及促進腸道蠕動，幫助排毒。另外牛油果還有助預防牙周病及口臭、降低膽固醇、預防高血壓等，不愧為Superfood！

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十大健康食品 ︳第7位：番茄保護血管

心血管疾病患者漸趨年輕，無定向襲擊不同年齡及背景的人，使人聞風喪膽！番茄中的茄紅素就有助減慢血管老化，動脈硬化的情況也會減輕。曾有研究指，每日攝取茄紅素，維持一個月後可以讓人體內的好膽固醇增加15%！假如擔心自己會被這些慢性疾病纏身的話，不妨多吃一點番茄！

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十大健康食品 ︳第6位：西蘭花抗白髮

想杜絕白髮問題的話要留意！西蘭花含有豐富的蘿蔔硫素幫助抗氧化，改善血液循環不佳導致的白髮問題。日本近畿大學醫療藥學科公眾衛生學研究室曾有一項研究分析了300種動植物成份的生髮效果，結果發現西蘭花菜苗的效果最好。

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十大健康食品 ︳第5位：醋促進新陳代謝

香港人煮飯甚少用到醋作調味，但原來它的功效滿滿！醋酸可以促進血液循環及降血壓，患上長期病患的機會也相對減少。日本醫學博士栗原毅亦表示，醋酸能幫助腸道蠕動、刺激腸壁，對便秘人士也是一大有益食物！除了醋酸外，當中的胺基酸還能抑制內臟脂肪、血中脂質堆積，可預防代謝症候群及高脂血症。

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十大健康食品 ︳第4位：凍豆腐控制血糖

日本神戶海星醫院指出將豆腐凍結熟成再進行乾燥處理的凍豆腐，含有的鈣質是一般豆腐的5倍，鐵質更高至7倍！當中的「抗性蛋白質」或可改善高脂血症，膳食纖維就能整理腸道，提高抵抗力，而且能夠控制血糖，令血管減慢退化。

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十大健康食品 ︳第3位：乳酪＝減肥恩物

很多人都以乳酪作為早餐之選，因為當中的雙歧桿菌、乳酸菌可以整腸，預防便秘及促進吸收營養。不過更加不為人知的是部分菌種製成的乳酪可幫助降低內臟脂肪，達到減肥的效果！

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十大健康食品 ︳第2位：鯖魚令血管變柔軟

日式料理中常見的鯖魚是唯一入圍健康食物的魚類，當中的物質EPA及DHA可使血管變得柔軟，能有助控制血壓。

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十大健康食品 ︳第1位：納豆助預防失智、糖尿病

納豆的黏稠質感及味道不是人人能夠接受，卻是日本人日常飲食中常見的食物！為納豆帶來黏牙質感的成份「納豆激酶」，它可以幫助溶解血栓，令血液流動更暢順，從而預防腦部及心臟梗塞！而納豆中的納豆菌約有2萬種以上，更可對抗流感病毒，啱晒現時的流感高峰期食！

另外，納豆之所以被選為最健康食品，皆因它能預防身體各種疾病，除了以上所說的腦部及心臟梗塞外，糖尿病、癌症、牙周病、骨質疏鬆、動脈硬化，甚至失智都可以吃納豆來預防，可謂多功能的健康食品！

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