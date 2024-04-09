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卵巢囊腫 | 內地直播主經痛6年！發現腹部有硬物揭15cm卵巢囊腫！手術抽出500毫升啡色黏液？
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醫生解說

卵巢囊腫 | 內地直播主經痛6年！發現腹部有硬物揭15cm卵巢囊腫！手術抽出500毫升啡色黏液？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　經痛問題不容忽視！內地一名30歲電商直播女主持，多年前已有經痛問題，惟一直深信將來生仔便可改善經痛，未有理會經痛問題。直到近日，她摸到腹部出現硬塊遂到院求醫，方揭發患上卵巢囊腫，於腹部抽出500毫升啡色黏稠液體。醫生坦言，經痛原因有很多，部分可能會因產子而有所改善，但子宮病變引起的經痛，並不會因此有所緩和。

 

　　綜合內媒報道，事主田田5、6年前開始出現經痛問題，痛楚更日趨嚴重，惟她一直聽聞生孩子可以「醫好」經痛，加上工作忙碌，因此一直忽視。直到近日，她忽然發覺腹部位置摸到一塊硬物，因此趕到浙江醫院求醫。

 

　　醫生經過超聲波檢查後，證實她摸到的硬塊是一個足達15厘米的卵巢囊腫，於是立即進行微創手術抽出囊腫腔內黏液並進行硬化治療，過程中醫生於田田腹內抽出多達500毫升啡色黏稠液體，術後田田僅留院觀察2小時後便可出院回家。

 

醫生：經痛原因各有不同

 

　　浙江醫院婦科副主任彭光彩副主任醫師接受媒體訪問時指出，不少女性認為經痛問題可靠產子改善，惟每個人經痛原因各有不同，部分人因物理因素或荷爾蒙水平變化誘發經痛，或有機會在生產後有所轉變，惟繼發性經痛、子宮肌瘤、子宮肌腺症、子宮內膜異位症等病變所誘發的經痛，通常無法靠此改善。

 

大多卵巢腫瘤屬良性  或有4大徵狀

 

　　本港婦產科醫生方秀儀接受訪問時表示，大部分卵巢腫瘤屬良性，多數發生於生育年齡的婦女身上，但青春期前的女生或更年期後的婦女也有機會出現。而且大部分都可以沒有任何徵狀，令患者難以察覺，但亦有機會出現4大徵狀，女性可多加注意：

 

1. 腹部隆起或摸到有異物

2. 月經失調

3. 尿頻

4. 下腹疼痛

 

資料來源：婦產科醫生方秀儀

 

　　她續指，卵巢囊腫大致分為以下5種：

 

1. 漿液性上皮囊腫及黏液性上皮囊腫

需要開刀切除

 

2. 朱古力瘤

亦即「子宮內膜異位瘤」，視乎囊腫大小及徵狀，可能需要開刀處理

 

3. 出血性囊腫

一般會自行消失，但所需時間較長

 

4. 畸胎瘤

需經化驗組織才能分辨屬良性或惡性

 

5. 功能性囊腫

通常3個月內會自行消失

 

資料來源：婦產科醫生方秀儀

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#更年期#經痛#腫瘤科#婦產科#卵巢囊腫#子宮#朱古力瘤
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