伊利沙伯醫院明哥任接線生30年！入職翌年遇嘉利大廈五級大火！「人肉電話簿」背熟500個傳呼機號碼成醫院內外溝通橋樑

醫護救助病人的背後，有一群同樣令人欽佩的「神助手」！他們是醫院內部的重要溝通橋樑，能夠「駁通天地線」，將訊息快捷地傳遞到病房、不同部門，讓醫護同事無後顧之憂。

伊利沙伯醫院在Facebook專頁分享故事，揭露伊院中「神秘的電話房」。受訪主角謝建明（明哥），於1995年加入伊利沙伯醫院「電話房」，擔任接線生，至今已任職近30年。他在伊院「人面最廣」，基本上全院上下都與他「傾過電話」。據介紹，在醫院仍用傳呼機的年代，明哥已將全院500多個傳呼機號碼倒背如流，對各科各部門的電話號碼瞭如指掌，只看到來電顯示，便能知道來電的同事姓甚名誰：

每日同好多人傾電話，好快就會同好多醫生、護士熟絡，電話房每個同事都係「人肉電話簿」。

雖說主要工作是「傾電話」，但每次電話響起，明哥都打醒十二分精神，「因為永遠不知道下個電話有多重要」。

見證嘉利大廈五級大火 擔收發事故通知重任

電話房是醫院溝通的命脈，對內對外都非常重要。接線生每天都會接到不同的電話，對外有家屬打來查詢病人情況、對內也負責各部門的溝通。在伊院電話房內，設有三部專用直線電話，可直接接通機場、消防處和保安局；亦設有一條「緊急電話」內線，任何十萬火急情況，只要致電該內線都會連接到電話房，電話房同事會即時通知不同單位協助。

明哥在加入伊院翌年，便見證嘉利大廈五級大火，他分享當時的情況︰

當時尚未接獲消防處通知，我們已在醫院看見遠處冒起黑煙，於是立即通知相關醫護同事，連放假的同事也被召回來候命，當天的電話聲未曾間斷。

他又解釋，在醫管局未成立重大事故控制中心以前，伊院電話房接線生擔當著收發事故訊息及通知其他醫院的重任，「例如一旦有飛機事故，機場控制塔便會立即用直線電話聯絡我們，然後由我們通知本院及其他醫管局急症醫院預備救援」。

救護英雄背後的溝通橋樑

據悉，舊時接線生是使用俗稱「貓仔」的傳呼機聯絡同事，如今科技進步，傳呼機已由電腦系統所代替。近年，「電話房」協助醫院轉用智能電話等溝通方式，而明哥認為，接線生的崗位仍十分重要：

醫院救人分秒必爭，我們是主要的溝通橋樑，醫護是英雄，但英雄背後也需要人鋪橋搭路，加快救援過程，共同為病人出一分力。

轉載自晴報