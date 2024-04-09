深圳睇牙中伏？港男北上植牙變牙周炎治療要即畀$6,000？回港神經抽搐、高燒不退入院揭疑細菌感染致腦炎

北上看醫生要小心！一名港男經朋友介紹北上看牙醫，豈料無故被安排接受牙周病治療，更需要即場繳付6,000元治療費用。回港後，他更開始發燒頭痛，初期以為是流感高峰期染病，但後來情況每況愈下，最終需要入院治療。

有意北上植牙 朋友自告奮勇帶路

該名港妻在內地社交平台「小紅書」分享上月與丈夫到深圳看牙醫的悲慘經歷，指丈夫本來打算植牙，但因在港做植牙治療價錢昂貴，故打算到深圳了解一下牙科服務的收費和治療詳情。就在出發前夕，有朋友得悉夫婦倆準備出發到深圳，擔心他們「沒有熟人帶路，肯定會被騙」，於是自告奮勇跟著夫婦翌日北上。豈料，夫婦倆跟隨友人過關後，發現過境後有中間人接頭，女事主發現不對勁，隨後更被帶去乘25分鐘車到龍崗區一間私人診所就醫。

我就不高興，一路黑臉……到了發現是個私人診所，想走，又覺得不給朋友面子，打算應酬下就算。

人生路不熟 被帶到私家診所

夫婦倆到達後發現診所與期望有落差，但不想辜負朋友一番好意，就勉為其難進內看看。豈料，男事主一進內表明來意，就被遊說先做牙齒檢查拉進治療室。出來後，女事主發現丈夫做了牙周炎治療，需即時繳付6,000元作為治療費用。女事主頓時面露不悅，欲向隨行朋友求救，卻被反指「是不是沒錢，需要借給你嗎？」。女事主當時就明白朋友可能與診所串通，帶人北上看牙醫，從中收取佣金。

回港後發高燒頭痛 疑細菌感染致腦炎

本以為破財後事情就會告一段落，沒想到回港後才是噩夢的開端。男事主回港後翌日身體出現各種不適症狀，開始發高燒不退和嚴重頭痛，後來跟開始出現肌肉痠痛。他本來以為是近日正值流感高峰期，看牙醫時沒有戴口罩感染病菌。當時他到私家醫院求醫，遵從醫囑服用7天抗生素後，情況一直沒有好轉。後來更出現神經抽搐，走路不穩，連下樓梯都有問題，再次到公立醫院急診室求診。

經病毒測試後，發現男事主對於各種病菌呈陰性，故開始懷疑是牙周治療處理不當導致細菌感染，惟血液報告仍未出，病毒感染來源亦無法追溯或證明是該間診所的責任，至今投訴無門。男事主至今仍長期嚐睡及頭痛，晚上會有低燒。

後悔誤信朋友惹禍

女事主指，朋友聲稱北上植牙需要12,000元一顆，若由她介紹就可以以「優惠價10,000元一顆」做治療。後來女事主向親朋查證，發現朋友口中所謂的「優惠價」比起行業定價貴一倍，根本就是抽佣的技倆。

我們是錯在誤信朋友，到了發現不對路，又礙於面子不好意思馬上掉頭走。

轉載自晴報