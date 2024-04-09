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長者福利 | 關愛基金免費牙科檢查開始登記！60歲以上免費洗牙、補牙、鑲假牙、杜牙根！75歲可獲第二次免費牙科服務！即睇申請資格及方法
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長者福利 | 關愛基金免費牙科檢查開始登記！60歲以上免費洗牙、補牙、鑲假牙、杜牙根！75歲可獲第二次免費牙科服務！即睇申請資格及方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　牙齒會隨著年紀增長而逐漸剝落，屬人體正常退化現象。香港牙醫學會關愛基金「長者牙科服務資助」為本港60歲或以上合資格人士提供免費牙科檢查服務，服務內容包括牙、補牙、杜牙根、鑲假牙等，有需要人士可以預約保健牙齒。

 

香港牙醫學會關愛基金「長者牙科服務資助」

 

　　香港牙醫學會關愛基金為本港長者提供「長者牙科服務資助」服務，合資格長者可獲免費鑲配活動假牙及接受其他相關的牙科診療服務，包括：

 

長者牙科服務資助項目

1.口腔檢查

2.洗牙

3.補牙

4.脫牙

5.X光檢查

6.移除牙橋/牙冠

7.根管治療(杜牙根)

資料來源：香港牙醫學會關愛基金

　　此外，75歲或以上長者只要在5年前或更早以前曾接受「長者牙科服務資助」服務，亦可於現時接受第二次免費鑲配活動假牙及其他相關的牙科服務。以上服務均由計劃項目辦公室直接向參與計劃之牙醫付費，長者毋須支付任何費用。

 

申請資格

 

  • 最近連續3個月正領取長者生活津貼之65歲或以上長者，或正接受社會福利署資助的「綜合家居照顧服務」或「改善家居及社區照顧服務」，及繳付第1級別或第2級別收費、且並非綜援受助人的60歲或以上人士；

 

  • 從未受惠於關愛基金「長者牙科服務資助」；或於5年前或更早前受惠過此資助的75歲或以上長者；

 

  • 從未受惠於衛生署「長者牙科外展服務計劃」；

 

  • 已失去全部或部分牙齒或患牙疾；

 

  • 獲參與項目的非政府機構及牙醫，根據香港牙醫學會指引，評估為需要並適合接受鑲配活動假牙及其他有關牙科服務。

 

申請方法

 

　　正領取長者生活津貼的合資格長者可親身到接受各區指定地區服務單位申請。申請時須出示香港身分證正本、最近連續3個月領取長者生活津貼紀錄之文件（銀行存摺或銀行月結單等），以及住址證明。而正使用家居照顧服務的合資格長者，則可聯絡所屬服務隊安排申請。

 

網站：www.hkda.org

資助詳情：關愛基金長者牙科服務資助項目各區指定地區服務單位

 

轉載自晴報

Tags:#免費#牙齒#預約#假牙#申請資格#牙根#牙醫學會#口腔檢查#長者福利#牙科#香港牙醫學會#關愛基金#牙科檢查#洗牙#補牙#杜牙根#鑲假牙#長者
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