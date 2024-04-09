慳電方法 | 日本節目實測開冷氣即調低溫度唔涼兼嘥電？1 Steps兩分鐘迅速降溫！睇埋8大慳電慳錢貼士

天氣逐漸炎熱，不少人在外出後回家或回酒店都會馬上開冷氣，並將溫度調低，希望可以快速降溫。不過，這樣做不僅沒效，而且更加耗電。曾有日本電視節目實測，只要多做一個步驟，可令室溫在2分鐘內迅速下降，慳電又環保。

日本綜藝節目《日本人の3割しか知らないこと 》曾表示，原來冷氣機遙控器上顯示的溫度愈低，不代表會馬上降溫。節目組並進行實測，只要在開冷氣時多做一個步驟，就能達到快速降溫，又為家居慳電的效果。

該日本節目在攝氏36度的房間内，使用2組工作人員做對照，A組一打開冷氣直接將溫度下調至18℃；B組則將冷氣溫度設定在28℃，並把遙控器上的風量功能調到最大。結果顯示，A組工作人員的體溫過了7分鐘後才下降，而B組工作人員只過了2分鐘，就發現體溫有明顯降低。

節目專家表示，該原理是「冷空氣會向低處匯集，而熱空氣會上升，如果調高冷氣風量的話，會使冷空氣在房間產生對流效果，而如果是將冷氣開到18℃，空間溫度要達到18℃，需要耗費更多電力且效果不彰，所以想要開冷氣後快速變涼，只要調高風量就能省電又快速涼爽，而不是調低溫度」。

對於在一開冷氣時直接將溫度下調至16、18℃的做法，台灣有電力公司表示，因這種做法會使冷氣馬上高功率運轉，以達到設定溫度，因此冷氣最開始運轉時是最耗電的階段，建議冷氣的溫度設在26至28℃，搭配循環扇或電風扇使用效果會更好。

冷氣慳電慳錢貼士

小編綜合專家教大家慳電慳錢貼士，包括將氣溫調高1度、冷氣+風扇配合使用等。

1. 調風量+搭配風扇



根據日本節目實測，開冷氣時，將風量調到最大，即使冷氣溫度保持在28°C，身體約2分鐘就會感到明顯降溫。另外，搭配風扇使用，有助室內空氣對流，將冷風傳到更遠的地方，提高冷房效果，慳電之餘也能預防患上「冷氣病」。

2. 溫度調高1度



專家指出，冷氣最佳溫度應為25°C至28°C。靜坐或只進行輕度活動時，溫度可稍調高。因溫度每調高1度，就可以節省約7%至10%電費。而設定為26至28度，並搭配風扇使用，就已足夠涼爽。

3. 可選用「變頻冷氣」



「變頻式」冷氣機可調節壓縮機轉速，達至預設溫度後，就可自動保持慢速運行，相對省電；其中又以能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電。根據消委會過往測試結果，變頻式冷氣全年平均有助慳電40%，每年所需電費為$469至$567，較定頻式冷氣節省近一半價錢。

4. 避免陽光直射



冷氣機的安裝位置，會影響耗電量。若被陽光直射，冷氣散熱效能下跌，耗電量會增加約16.5%。

5. 定期保養



冷氣機需定期安排檢查、保養及維修。市民應每兩星期清洗隔塵網、進氣口、出風口，可減少氣流受阻的情況，提高冷氣效能。

6. 睡覺時不必調低溫度



人在熟睡時，體溫會稍稍下降，故不用調低冷氣溫度。若冷氣遙控器設有時間掣，可考慮預設關冷氣時間為起床前1至2小時。

7. 應用則用 不用則關



林超英曾自言家中電器多，但全屋電器一律「應用則用」，例如碗筷多時，才會使用洗碗機。所有電器也從不「待機」，不使用時就會切斷電源，能慳下不少電費。

8. 選用第一級能源標籤產品



對於家中如雪櫃等必須長開的電器，林超英表示，選用有「第一級能源標籤」產品，便是最慳電的。

轉載自晴報