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腎虛｜都巿人腰痛同腎虛有關！點分腎陽虛、腎陰虛？補腎忌食哪些食物？中醫推介2款補腎壯腰湯水
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腎虛｜都巿人腰痛同腎虛有關！點分腎陽虛、腎陰虛？補腎忌食哪些食物？中醫推介2款補腎壯腰湯水

中醫話
中醫話
TEXT:蔡君瑤PHOTO:由作者提供

　　所謂「好腰好腎好男人」，但其實女士患上腰痛的比例比男性多。腰痛是指腰部一側或兩側發生疼痛的病證。腰為腎之府，內藏雙腎，又寄命門。足太陽膀胱經、足少陰腎經、督脈、帶脈，都經過這裏，所以是人身之要地。註冊中醫師李殷兒話，中醫養生就十分強調練腰。一方面是腰部對於身體的重要作用；另一方面是腰部疾病在臨床中相當常見，在香港是屬於多發病，十人九腰痛，患病後反復難癒，所以最好是「未病先防、已病防變」。

 

腎虛腰痛最為常見

 

　　李醫師表示，排除椎體改變或腎臟疾病，許多都巿人腰痛經過診斷都找不到原因。所以，腰痛問題一般認爲是由於久坐或久卧，缺乏運動而引致。長期缺乏鍛鍊，影響氣血運行，身體機能出現衰退現象，以致常感到腰痠背痛。很多人即使用盡止痛貼、按摩器都無法舒緩痛楚，其實是因為腰痛有很多誘發因素，其中「腎虛腰痛」在臨床上最為常見。

 

腎虛又分陰、陽

 

　　中醫學認為，腰者腎之府，腎為五臟之根，又寄命門， 身之大關節也。中老年人身體機能逐漸衰退，容易「腎氣」不足造成腰痛。青壯年房勞過度，婦女生育或刮宮流產過多，均可導致腎虛腰痛。腎虛腰痛以酸軟為主，痛時綿綿隱隱，並不劇痛，喜按喜揉，常伴腿膝無力，運動或遇勞更甚，常反覆發作。腎虛亦有腎陽虛、腎陰虛之別。

 

● 腎陽虛：畏寒肢冷，腰部冰冷，少腹拘急，面色蒼白，舌質淡，脈沉細。

● 腎陰虛：口燥咽乾，心煩不寐，面色紅赤，五心煩熱，舌紅少津，脈細數。

 

腰痛者飲食忌宜

 

　　古代的帝王將相、達官顯貴為達到補腎壯陽、健康長壽的目的，會服用一些名貴的補腎藥物，如鹿茸、冬蟲夏草、蛤蚧等。那草根階層要補腎應怎麼辦？宜適度運用溫運氣血、散寒暖腎的調味品，如：桂皮、花椒、豆蔻、茴香等。本病多伴有肝腎虧損、陽萎、性功能減退、婦女帶下等症，宜經常攝取豬腎、木耳、桂圓肉、杞子、合桃、海參、牛肉、黑豆、淡菜、芝麻、玉米、栗子等食品，一樣可達補腎之效；並多吃含豐富纖維素的食物，如：芹菜、菠菜、頻果、香蕉等，以保持大便通暢。忌進食柿子、生梨、鴨肉、海帶、螃蟹等寒涼收澀之品。

 

中醫師推介改善腎虛腰痛食療︰

 

杜仲巴戟豬尾湯

 

腎虛｜都巿人腰痛同腎虛有關！點分腎陽虛、腎陰虛？補腎忌食哪些食物？中醫推介2款補腎壯腰湯水

 

材料：杜仲三錢，巴戟五錢，杞子三錢，豬尾一條，紅棗(去核)四粒，生薑三片，紹興酒適量。

 

腎虛｜都巿人腰痛同腎虛有關！點分腎陽虛、腎陰虛？補腎忌食哪些食物？中醫推介2款補腎壯腰湯水

 

製法：先將豬尾洗淨切段汆水，其他藥材亦浸洗乾淨，加水八碗與豬尾共入煲，以大火煲滾後，轉慢火煲兩個小時，加鹽調味，即可飲用。

 

功效：補腎壯腰膝，適用於腎陽虛腰痛或老年腰膝酸痛。

 

茨實補腎豬腰湯

 

材料：茨實一両，淮山五錢，杞子三錢，黑豆一両，豬腰一副，瘦肉半斤。

 

製法：先將豬腰洗淨去筋膜汆水，瘦肉亦洗淨汆水，其他材料浸洗乾淨，加清水八碗與豬腰、瘦肉共入煲，以大火煲滾後，轉慢火煲兩個小時，加鹽調味，即可飲用。

 

功效：固腎益精，適用於偏腎陰虛的腎虛腰痛。

 

被訪者簡介  

 

 

腎虛｜都巿人腰痛同腎虛有關！點分腎陽虛、腎陰虛？補腎忌食哪些食物？中醫推介2款補腎壯腰湯水

李殷兒中醫師簡介

畢業於香港大學中醫藥學院，曾於醫院病房及門診工作。有見香港人口老化問題嚴重，李醫師修讀國家公共營養師課程及實用老年病學證書課程等，不時為各大機構舉辦講座及工作坊，推廣中醫食療知識，希望大眾認識養生與疾病之關係。

 

Tags:#腎虛#腰痛#腎陰虛#腎陽虛#補腎#中醫#湯水#食療#養生#壯陽
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