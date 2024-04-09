減肥方法 | 跟韓國、台灣明星快速瘦身！全智賢產後喝雞胸肉奶昔！韓韶禧一口飯吃咁多分鐘！宋慧喬點減Baby Fat？小禎當自己糖尿病人1年減50公斤

夏天將至，大家是不是正在為自己冬天吃胖了的身型苦惱著？減肥是很多人的終生事業，世界各地的明星們也不例外，編輯收集了幾位台灣及韓國身型窈窕的藝人減肥大法，她們的方法頗為新奇有趣，看看你能否堅毅地跟從她們的瘦身餐單，練出一副好身材！

減肥方法 | 1. 全智賢：將一食材攪成奶昔助產後瘦身？

全智賢堪稱韓國十大美女之一，即使已為人母，年過40歲仍然維持窈窕身材兼白滑皮膚。不過懷孕生產難免會令媽媽們體重急升，身型暴脹。全智賢生完第一胎後，只用2個月就減下10公斤！除了積極運動外，還每天將雞胸肉和水果等攪拌成奶昔！全智賢更公開食譜：雞胸肉50克、牛奶300毫升、杏仁10顆、核桃3顆、香蕉少許、草莓少許、藍莓少許。不少人都會DIY奶昔或者烹煮雞胸肉作為早餐或減肥餐，但將兩款風馬牛不相及的食物合拼你試過未？假如好奇攪拌出來會變成怎樣，不妨試一試女神的減肥飲品，或許味道沒有想像般衝擊！

（圖片來源：《藍色海洋傳說》劇照）

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減肥方法 ︳ 2. 韓韶禧：一口飯吃3分鐘可瘦身？

近日受戀情新聞纏身的韓韶禧一直大受世界各地粉絲歡迎，除了因為形象親民、愛錫粉絲外，還有她敬業樂業的精神！作為一個演員，她更曾為劇集《京城怪物》增重10公斤後再極速修身！她分享自己會避免進食高熱量食物，例如辛辣、煎炸、澱粉、零食、甜品等，含高鈉食品也盡量少吃，改為選擇原型食物、白肉等。最重要的是每吃一口食物就會咀嚼超過50下，維持3至5分鐘，令自己更容易有飽足感之餘，更可避免攝取過量。大家下次吃飯時，記得吃慢一點，慢慢品嘗美食或可幫助減肥！

（圖片來源：《京地怪物》劇照）

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減肥方法 ︳ 3. 宋慧喬、金賢淑：豆腐減肥法搣甩baby fat？

出道接近30年的宋慧喬的樣貌與身材十分逆齡，年屆42歲的她瘦到高峰時期！原來她也經歷過嬰兒肥及棉花糖身型！宋慧喬公開自己會使用「豆腐減肥法」極速瘦身！她強調三餐要定時，8時吃早餐，12時吃午餐，然後6時吃晚餐，但只能吃豆腐，實行後最多試過搣甩17公斤！除了宋慧喬使用這個方法修身外，出演《社內相親》呂部長的金賢淑也試過用豆腐料理減肥，她曾將豆腐做成冷麵，取代澱粉質，看來豆腐也是不少韓星不可缺少的關鍵食糧！

（圖片來源：《浪漫滿屋》劇照）

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