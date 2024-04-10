護肝方法 ｜ 日本、台灣連環爆食物安全問題！患者多出現肝腎衰竭！醫生推介4款護肝食物：西蘭花內一物質助中和致癌物？

日本及台灣近日相繼爆出食安事件，患者大多出現肝腎衰竭的問題。有台灣醫生就指出，平時可以透過飲食增加肝臟及腎臟抗毒、排毒能力，繼而打造抗毒體質，並推薦4類護肝食物，包括十字花科蔬菜、海菜類、富含硫的食物，以及健康脂肪。

台灣腎臟專科醫生洪永祥在個人Facebook專頁指出，肝臟與腎臟為身體兩大排毒器官，若平時能好好保養它們的排毒及解毒功能，即使不幸出現急性食物中毒，症狀亦會較為輕微。他又以腎絲球過濾率為例，表示有些人有100分，有些人卻只有20分，排出毒物的能力自然也會不一樣；而肝功能則較難以量化比較，但不同人的排毒能力亦可能有天壤之別。

那麼平日可以如何透過飲食保養肝臟？他就推薦以下4類護肝食物，多攝取能夠增加肝臟的排毒功能。

1. 十字花科蔬菜：例如西蘭花、椰菜花、椰菜、白菜和白蘿蔔等。洪永祥指出，十字花科蔬菜含有類黃酮、類胡蘿蔔素、蘿蔔硫素和吲哚類。這些天然的化學物質能幫助肝臟中和人工化學物質、殺蟲劑、藥物和致癌物質的作用。

2. 海菜類：又稱藻類，類型多元，包括紫菜、昆布、大菜、海帶等。這些食物能夠幫助肝臟排毒，防止重金屬被人體吸收。

3. 含硫的食物：洪永祥指，肝臟需要硫才能去除汞和某些食品的添加物，從而進行解毒。雖然氣味不佳，但硫磺具有抗發炎的作用，對身體的其他部位亦有益處。而含硫的食物包括蒜頭、洋蔥、青蔥、韭菜、舞茸、香菇和靈芝。

4.健康脂肪：不少人對脂肪避之不及，但洪永祥就表示，身體需要脂肪來提供能量才可以運作。他舉例，魚油、亞麻籽、奇亞籽、橄欖油、苦茶油及牛油果等食物都含有健康的脂肪，包括多元與單元的不飽和脂肪酸，是護肝抗發炎的好食材。

轉載自晴報