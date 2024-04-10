更年期 ︳ 飲食影響停經時間？多吃魚及豆類延緩3年！常吃一物質提早停經約年半！XX歲未收經需注意2部位或患癌

更年期是每個女性必經的階段，不過原來飲食習慣亦會影響其「報到時間」？英國一項研究就發現，多吃魚類及新鮮豆類可能有助於延緩更年期超過3年；反之，常吃精緻碳水化合物如飯及意粉等，則可能會導致提早停經，約比平均快了1年半左右的時間。

綜合外媒報道，英國里茲大學（University of Leeds）早前進行研究，調查飲食習慣與更年期之間的關係。研究團隊共邀請了14,172名年齡介於40至65歲的女性參與，收集她們的飲食習慣和生理狀況相關數據，並用4年時間持續追蹤情況，結果發現她們平均在51歲進入更年期。

在4年的追蹤期間，一共有914名參與者經歷了更年期。而根據研究結果，研究人員發現，每天攝取90克脂肪較高的魚類，更年期平均可延遲3.3年；而每天同樣攝取90克的新鮮豆類則可將更年期延遲1年。另外，補充維他命B6和鋅亦能分別將更年期延後半年及3個月。

相反，如果女性經常食用意粉及白飯等精緻澱粉，更年期平均會提早18個月，亦即半年，加速身體老化。研究指出，由於高脂肪的魚類含有Omega-3脂肪酸，與豆類一樣提供豐富的抗氧化物，估計是令更年期延後的主要原因。該項研究結果之後發表於《英國醫學期刊》（BMJ）。

過遲收經要留意2部位

不過，更年期亦不是越遲越好。上海市同仁醫院婦產科醫生Jojo曾在內地社交平台「小紅書」透過短片指出，如果女士出現過遲收經的現象，比如年過55歲仍未收經，就要小心身體兩個部位的情況。Jojo醫生指，因子宮內膜和乳腺長期受到雌激素的刺激，或增加患癌的風險。她建議，有上述情況的女性應該定期每年做子宮內膜和乳腺的檢查，觀察身體變化。

轉載自晴報