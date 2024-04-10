美國FDA回收40批洗手液＋蘆薈啫喱！含「變性甲醇」酒精可致頭痛、癲癇！嚴重或造成失明、中樞神經系統損傷

經歷過新冠肺炎疫情，不少人都養成用洗手液洗手的習慣，然而近日美國緊急回收多批由Aruba Aloe Balm N.V.所生產的洗手液及蘆薈啫喱，當局指使用受影響產品或會令消費者出現頭暈、失明、昏迷等嚴重健康問題。

美國回收40批洗手液產品

美國食品藥物管理局（FDA）於上周五（5日）發出緊急通告，宣布回收當地40批由Aruba Aloe Balm N.V.所生產的含酒精洗手液及蘆薈啫喱。通告指出，受影響批次包括355毫升裝的「Aruba Aloe Hand Sanitizer（Gel 80% Alcohol）」，以及分別355毫升裝和65毫升裝的「Aruba Aloe Alcoholada Gel（Pain Relieving Gel 0.5% Lidocaine Hydrochloride)」；各產品均含有「變性甲醇」之酒精，大量接觸「變性甲醇」有機會造成噁心、嘔吐、頭痛、視力模糊、昏迷、癲癇、永久性失明等嚴重健康問題，甚至會造成中樞神經系統永久性損傷或死亡。

「Aruba Aloe Hand Sanitizer（Gel 80% Alcohol）」是一般常見的含酒精洗手液，主要成分包括蘆薈和甲醇；「Aruba Aloe Alcoholada Gel （Pain Relieving Gel 0.5% Lidocaine Hydrochloride）」則是具消炎潤膚作用的蘆薈啫喱，主治與燒傷、蚊叮蟲咬、輕度敏感的皮膚炎症及痕癢問題。

FDA透露，受影響批次主要在2021年5月1日至2023年10月7日期間銷售，故促請市民如果在此期間購入相同產品，請即停止使用並進行將其丟棄；同時補充指：

任何有在雙手上使用產品的人都面臨著健康風險，但意外攝入這些產品的幼兒及飲用這些產品作為酒精替代品的青少年和成人最容易發生甲醇中毒。

生產公司Aruba Aloe Balm N.V.則表示，截至目前為止仍未收到任何與上述產品有所關聯的不良報告。

轉載自晴報