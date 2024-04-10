膽囊癌 ︳ 韓國《天空之城》、《哲仁皇后》老戲骨宋閔亨4度抗肝癌成功！終不敵膽囊癌病逝！8成患者有一常見疾病！早期症狀不明顯常被誤診？

南韓資深男演員宋閔亨曾4度與肝癌搏鬥，皆化險為夷，最終卻不敵膽囊癌，於上周三（3日）接受手術後不治身亡。台灣醫生林相宏就曾經指出，膽囊癌因為早期症狀不明顯，十分容易被誤診，且8成患者本身都患有膽結石。他又另外列出膽囊癌6大症狀，著民眾多加留意，並定期進行檢查，防範於未然。

綜合韓媒報道，宋閔亨為童星出身，過往參演多部韓國影視作品，包括在韓劇《天空之城》飾演大學醫院院長、《哲仁皇后》飾演領議政等。2023年，他在接受媒體訪問時自爆於2006年拍攝《朱蒙》期間發現肝臟有腫瘤，但為免耽誤劇組進度，在劇集煞科後才接受治療。17年間，他4度戰勝肝癌，然而最終卻不敵膽囊癌，令人惋惜。

關於膽囊癌，台灣胰臟科醫生林相宏就曾經在個人Facebook專頁上分享病例，並指出膽囊癌因為早期症狀並不明顯，大部分會被誤認為「膽結石」或「慢性膽囊炎」，如果出現食慾不振、噁心、持續右上腹痛、體重下降、黃疸、腹部腫塊等6大症狀，可能已經是膽囊癌晚期。

他又表示，80%的膽囊癌患者都有膽結石，雖然膽結石是很常見的疾病，但膽囊癌是罕見的疾病，只有少於1%膽結石會演變成膽囊癌。因此他提醒，並不是所有膽結石患者都需要摘除膽囊，但若結石造成膽囊慢性發炎或大於3厘米，就會增加膽囊癌的機率，當膽囊息肉大於1厘米時，則建議要預防性摘除膽囊，以預防膽囊癌。

5類膽囊癌高危人士

林相宏還提到，有5種狀況罹患膽囊癌機率很高：



1.有家族史，上升5倍風險



2.吸煙



3.女性，罹癌率是男性3至4倍



4.肥胖



5.老年，多數膽囊癌年紀超過65歲

對此，林相宏建議，想要預防膽囊癌，若出現上述相關危險因子，就要定期接受檢查，及早診斷，及早治療。

轉載自晴報