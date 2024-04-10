失禁原因 ｜ 年薪愈高愈易失禁？日本節目調查：收入達呢個數有近半人試過大便失禁！大便失禁與工作有關？

收入越高越易「瀨屎」？日本綜藝節目《有的沒的調查局（月曜から夜ふかし）》早前進行一項關於「漏屎年收入統計」的調查，結果竟發現年收入越高的人，不小心「瀨屎」的機會竟然會越大，其2大失禁原因讓大家感到心酸。

日本綜藝節目《有的沒的調查局》早前公布一項有關「漏屎年收入統計」的調查，該項調查分為5個年薪收入階段，分別是最低的300萬日圓（約15.5萬港元）、300至500萬日圓（約15.5至26萬港元）、500至700萬日圓（約26萬至36萬港元）、700至1000萬日圓（約36萬至52萬港元）以及1000萬日圓（約52萬港元以上），並調查每個階段的人容易大便失禁的機率。

調查結果顯示，「年薪300萬以下」有31.6%的人曾試過大便失禁，「300至500萬」則為38.4%、「500至700萬」為42.8%、「700至1000萬」為46%。而當中最高收入階段「1000萬日圓或以上」的人最多，有47.4%的人都試過有大便失禁的經歷。

至於年薪越高，越容易大便失禁的原因，根據Sirabee調查所分析指，年薪高的人因為工作上相對都會較忙碌，為了趕工作進度，能盡快將工作完成，或者可能經常要應酬客戶、出席不同的飯局，導致他們會盡量減少，甚至忍著不去廁所，以及有暴飲暴食的情況發生，從而增加大便失禁的機率。

雖然高收入的人工作能力強，能夠完美勝任和管理工作，但由於過度專注於工作，容易忽略管理自身的身體狀況，因此令他們如廁的習慣出現問題。

轉載自晴報