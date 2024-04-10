春天湯水 | 想孩子長高要把握春天養生！脾胃受寒、腎虛不利長高！開冷氣、食冰凍生果都唔得？推介健脾益氣「小兒太平湯」

「你看，Ryan是不是不夠高？」Ryan媽媽問。

「不少父母都想孩子長得高大，你知道最重要是甚麼？脾腎要好。腎為先天之本，脾為後天之本，先後天都好，身體才會健康，個子才會高。」我說。

「那麼Ryan脾腎都不好嗎？」Ryan媽媽問。

「春生、夏長、秋收和冬藏。春天陽氣生發，是萬物生長的季節。我們應留意春天養生，讓孩子順應自然，順勢長高。

現在早晚較涼，天陰下雨天時天氣降低。水果是生冷食物，如果天氣冷不宜多吃。曾有媽媽給孩子水果作小息食物，連吃幾天，孩子就咳嗽了。很多人喜歡把水果放入雪櫃，這樣令水果更寒，脾胃受寒，寒則凝滯，寒邪容易使氣血凝結，不利於身體在春天向上生發的這個勢頭。

春天下旬天氣開始悶熱，不少人又開空調睡覺。翌日起床時鼻癢流涕，輕則鼻敏感，重則感冒了。這些都是明顯的受寒表現。孩子又多喝冷飲，吃雪糕之類，體質如何不寒？脾胃為什麼不受傷？

脾乃後天之本。我們出生後，主要靠呼吸和食物去生存。食物進入胃後經脾消化，生化成水穀精微，運化水濕。脾主肌肉，脾氣健運，則肌肉豐盈而有活力，孩子才長肉。還有青春期女孩子，痛經問題十分常見，一般都是宮寒，和吃喝生冷有關。」我說。

「吃真的有學問，不能隨便。」Ryan媽媽說。

「還有腎，在中醫角度，腎為先天之本，腎的強弱是決定人體先天稟賦強弱、生長發育遲速、臟腑功能盛衰的根本。我們的身體外形有着先天因素。但現代生活作息，加速腎虛。腎虛豈能長高？

睡覺時，陽入陰，好好藏入腎，第二天起床就會精神奕奕。可是現在孩子普遍晚睡，功課又多，耗氣傷津，腎本藏精，傷了腎氣，人又如何長高？身體不健康，讀書成績難理想。」我說。

「已經常常提醒Ryan早睡了。」Ryan媽媽感嘆道。

「有一款湯平常可做給孩子喝。這方來自四川中醫大家盧崇漢醫師，稱為小兒太平湯。主要成份為生薑、陳皮、紅糖和艾葉組成。這四種藥同時也是食物。

生薑和陳皮是好拍擋，溫中健脾、袪濕化痰。陳皮具有益氣緩中、助脾化食、補血化瘀、散寒止痛、調經和胃等作用。艾葉溫經止血，具回陽、理氣血、逐濕寒、止血安胎等功效。

胃口不好，正餐不吃，是常見小兒問題啊。可以常喝小兒太平湯，喝了感到身上暖暖的，口感既甜又暖，背後有點微微出汗的感覺。」我說。

「看來味道不錯。相信Ryan會喜歡。」Ryan媽媽笑道。

「天氣時冷時熱，又是下雨季節，出門記謹外套和雨傘。」我說。

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