給他們一個「家」的環境

在最近的一次業界會議中，有一位持份者向我們分享她在澳洲參加一個有關青少年離家照顧（Out-of-home care）會議的得著，在累累的寶貴經驗和資料中，其中一點很觸動我心靈。

被安排接受照顧的青少年表示，服務單位經常強調要為宿生營造一個家，然而服務使用者很清楚知道那裏並不是他們的家。由於不同的原因，他們在接受照顧時會不時轉換居住環境，有時甚至是轉去不同營辦機構的「家」，因此他們不會自欺欺人地視所居住的地方為「家」。雖然如此，他們仍然十分感激同工安排各種活動，幫助他們融入「家」的生活，增加歸屬感。

事實上，當我們致力為孩子建立一個「家」時，必須先了解「家」的定義。不同孩子對「家」的理解都不一樣。「家」並不一定需要有實質地點。有人覺得家是一個完全安全的避風港口；有人覺得家是一個與愛自己的人同住的地方；有人則覺得是一種感覺、一種歸屬感，能令你放鬆安靜下來，及當下你希望居住的地方。然而，由於前設條件，例如兒童之家要收容8至10位孩子同住一個單位，這與現今普遍的家庭已大相徑庭，難怪孩子難以視之為「家」。再加上種種法例監察和許多保護兒童的措施，例如睡房會裝有玻璃窗，讓同工可看到房內孩子的情況；「家」的活動範圍內亦裝置了閉路電視，以適時發現欺凌、虐待事件或意外。這些措施是為了保障孩子的安全，出發點是好的，然而卻令孩子（特別是青少年）反感，感到私隱缺乏保障。我很遺憾在一些設施或手法上未能盡如人意，只能為宿生建造一個擬似「家」的居住環境。

儘管如此，如青少年所指，我們會讓孩子參與一些事務，且積極收集他們的意見，例如邀請孩子委派代表參與管諮會，與同工討論活動內容，也會讓他們協助設計餐單及選擇汽水機內的飲料等。我們亦會進行服務質素問卷調查及放置意見箱，讓孩子可表達他們對宿舍生活各方面的意見。

此外，若單位進行裝修時，孩子的參與更顯得重要，如選擇房間的牆身顏色及如何分配空間；在兒童之家，我們更安排孩子以網球自製家舍內的座椅等。透過讓宿生參與裝修及佈置他們的居住環境，令他們的「家」更加個人化；且一起佈置自己的「家」，也能增強他們的歸屬感。

（由作者提供相片）

培養宿生的歸屬感十分重要，讓他們感到備受尊重，從而感到安全、自在及被關懷，享受與其他朋輩住在一起的時光。雖然我們給不了他們一個真正的「家」，我和我的團隊依然會盡量按照不同孩子對「家」的理解而去營造他們的居住環境。