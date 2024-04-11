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日本旅遊注意！日本21區水質PFAS超標！大阪府超出420倍！易潔鑊、化妝品、廁紙等均現PFAS？嚴重可影響生育、胎兒自閉及成年罹癌風險
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日本旅遊注意！日本21區水質PFAS超標！大阪府超出420倍！易潔鑊、化妝品、廁紙等均現PFAS？嚴重可影響生育、胎兒自閉及成年罹癌風險

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊日注意！日本當地一項最新調查結果顯示，東京都有21個地區的地下水中全氟和多氟烷基物質(PFAS)含量超標，恐威脅居民身體健康。與去年調查相比，新增了4個受污染地區。專家警告，長期大量飲用這類物質污染的水可能影響生殖健康和兒童生長發育，甚至引發乳癌、攝護腺癌等疾病。

 

　　綜合當地傳媒報導，東京都政府自2021年起實施水質調查，根據今年最新查顯示，東京有21個地區的PFAS，即是全氟烷基和多氟烷基物質超標，對居民健康構成威脅。與去年6月時相比，新查出4個受污染地區，包括足立區、台東區、八王子市和小平市。至於環境省上月公布前年的水質調查結果，大阪府攝津市的地下水PFAS更是高出國家標準420倍。

 

　　事實上，去年起，日本多地已爆出地下水全氟和多氟烷基物質含量超標醜聞。由於事發區域大多鄰近駐日美軍基地和日本自衛隊基地，這些基地被視為可能的污染源。有專家指出，長期大量飲用這類物質污染的水可能影響生殖健康和兒童生長發育，甚至引發乳癌、攝護腺癌等疾病。因此，東京的一些地方政府正在採取自己的措施，如武藏野市採取除PFAS的淨水器作自救措施。

 

長期接觸PFAS可致各種疾病

 

　　美國非牟利健康機構（Alliance for Natural Health，ANH）指出，PFAS是一種不能被環境分解的「永久化學物質」，具備防水、防油、及摩擦力小的特性，被廣泛用於製作易潔鑊、手機、地毯、快餐包裝、家具等。

 

　　而除了水以外，易潔鑊、化妝品、廁紙、快餐包裝等多種物品，亦曾被發現含有永久化學物PFAS（多氟烷基物質）。

 

　　澳洲有研究發現，無論用任何形式，只要在易潔鑊上造成一道只有5厘米的裂縫，都會釋出多達9,100顆塑膠微粒，並會在煮食時滲入食物中，增加食用安全風險。

 

　　另外，美國也曾有研究觀察到，受試者在進食快餐後24小時内，體内PFAS濃度會迅速上升，原因很可能是食物沾到包裝紙或膠盒塗層含有的PFAS導致。

 

　　而FDA亦曾指出，化妝品及護膚品中所含有PFAS，作用可以是撫平皮膚、提升光澤等；或用於調製產品質地。物質有可能來自原材料雜質，並非故意添加。

 

　　另外，還有更多研究證據支持，長期攝入PFAS會致男性睾丸功能受損，或干擾內分泌、影響生育，也有機會引起肝損傷、甲狀腺疾病。孕婦若長期接觸該物質，胎兒會被同步影響，出生後患自閉症風險大增，且成年後也會增加罹患癌症的風險，包括腎癌、睾丸癌、卵巢癌、前列腺癌、甲狀腺癌和骨髓癌等。

 

轉載自晴報

 

Tags:#癌症#乳癌#大阪#東京#腎或泌尿科#婦產科#腫瘤科#日本#東京都#腎癌#睾丸癌#卵巢癌#前列腺癌#甲狀腺癌#骨髓癌#全氟和多氟烷基物質
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