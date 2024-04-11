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大灣區醫療 ｜ 港人申請深圳社保享5大保險福利：養老、醫療、生育都齊！月繳低至¥40！退休每月可領養老金？即睇申請資格及方法
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大灣區醫療 ｜ 港人申請深圳社保享5大保險福利：養老、醫療、生育都齊！月繳低至¥40！退休每月可領養老金？即睇申請資格及方法

健康解「迷」
健康解「迷」

　　【北上／醫療福利／養老福利／深圳／社保／大灣區】最近不少港人流行北上吃喝玩樂，中央人民政府為推動粵港澳大灣區發展，早於2021年12月實行「深圳社保計劃」，供合資格港人申請享受5大保險福利，包括「基本養老保險」、「基本醫療保險」、「工傷保險」、「失業保險」及「生育保險」。成功申請的港人能獲資助補貼，以更優惠價錢享受上述保險服務，例如低價的門診及住院費用、每月養老金等。

 

社保計劃包5大保險福利

 

　　「深圳社保計劃」包含「基本養老保險」、「基本醫療保險」、「工傷保險」、「失業保險」及「生育保險」；現時，受內地僱主依法聘用的港人必須參與計劃，而在內地從事個體工商經營者、靈活就業或未就業之港人則可自行選擇參與。合資格港人可以申請計劃，並享有以下保險提供之服務：

 

生育保險

可報銷生育相關的各項費用，如產檢、分娩費、生育津貼等

 

失業保險

若在職公司破產，或被解僱導致失業，均可獲取失業金

 

工傷保險

可報銷因職業受傷或相關疾病之治療費用並獲補償費用

 

基本醫療保險

可報銷看病時的門診及相關住院費用

 

基本養老保險

供款滿15年並在退休後，可每月領取一筆養老金至身故

 

至抵價享受養老醫療福利

 

　　「深圳社保計劃」申請門檻低，包含了養老、醫療、失業等多個範疇，全面保障受惠者的生活和健康，而獲資助補貼後的保險繳交費用，則會按照個人收入財產而定；有港人申請計劃後，僅需自費14元人民幣拔除智慧齒，相較香港最便宜的選擇仍至少要花費1500港元，來得更加實惠。

 

申請資格及社保類型

 

第1類：18歲至法定退休年齡前，受內地僱主依法聘用的就業人員：強制性申請計劃，並受惠於職工基本養老保險、職工基本醫療保險、工傷保險、失業保險、生育保險。

 

第2類：18歲至法定退休年齡前，在內地依法從事個體工商經營者，或在內地靈活就業並已辦理港澳台居民住證之人士：自願性申請計劃，主要受惠於職工基本養老保險及職工基本醫療保險。

 

第3類：在內地居住並已辦理港澳台居民住證之16至60歲未就業人士：自願性申請計劃，主要受惠於城鄉居民基本養老保險及城鄉居民基本醫療保險。

 

　　有需要人士要注意，當中醫療保險主要分為2大類，「職工基本醫療保險」和「城鄉居民基本醫療保險」；前者主要針對在內地就業之人士，由僱主和僱員共同負擔保險費用；後者則是針對未參加職工基本醫保的城鄉居民，由政府和個人共同支付保險費用，可因應個人財產及情況而選擇繳付費用及醫療保險的檔次，較適合有打算到內地退休養老生活之港人。

 

每月只需繳付約40元保險金

 

　　有意申請「深圳社保計劃」之港人要注意，計劃會依個人情況去繳納不同的金額，當中養老保險以「多繳多得，長繳多得」為原則，以自主選擇繳費檔次，若繳費基數越高、繳費年限越長，政府提供的資助補貼就會越高，退休後所獲每月養老金亦相對增加。

 

　　以60歲開始退休之人士為例，所獲退休金會按照（個人繳費總額＋政府補助＋個人帳戶利息）÷ 139/月＋居住地區的基本退休金作計算，根據深圳市人力資源與社會保障局提供的《2022年深圳市居民基本養老保險基礎退休金標準》，居住未滿8年的巿民基本退休金為342元人民幣，而居住滿8年的巿民則可獲513元人民幣的基本退休金。

 

　　城鄉居民基本醫療保險會根據該城巿「上年度居民月可支配所得」為繳費基數，個人繳付0.7%、政府資助補貼1.1%。以2023年深圳市的繳費基數為例，上年度居民月可支配所得為5,904元人民幣，每月繳交費用約41.33元人民幣（5,904／月 x 0.7%）；換言之，成功申請計劃的第3類合資格人士，每月只需繳付約40元人民幣的保險金。根據2023年10月實施的《深圳市醫療保障辦法》，港人憑社保卡即可到深圳醫保定點醫院看病，可報銷接近90%的醫療費用（實際報銷比例因應具體情況而定）。

 

申請文件及流程

 

　　所需文件：深圳市社會保險（港澳台）個人參保登記／變更登記申請表、港澳台居民居住證、回鄉證、於深圳開設的金融社保卡（未辦理金融社保卡之港人則可提供在深圳中國、農業、工商、 建設、招商、交通、中信、平安、農商銀行的活期儲蓄帳戶作證明。）

 

申請辦理方法：

 

● 親身辦理：到居住地所在地社會保險經辦機構、合作金融機構境外委託代理機構自行辦理

● 委託辦理：委託居住地村（居）協辦員辦理，如工聯會社保香港代辦點

● 線上辦理：透過「粵省事」小程序辦理

 

工聯會社保香港代辦點

 

　　市民可以致電預約服務，到工聯會7個代辦點處理申請服務。

 

工聯會港島東地區服務處

地址：香港筲箕灣道234-238號3字樓

電話：2568 8423

 

工聯會九龍城地區服務處

地址：香港九龍城馬頭涌道50號2樓（橫門）

電話：2761 3118

 

工聯會觀塘地區服務處

地址：香港九龍觀塘康寧道9號晨光大廈7/F C室

電話：2761 3118

 

工聯會油尖旺地區服務處

地址：香港九龍油蔴地彌敦道478號森基商業大廈10樓

電話：2393 0898

 

工聯會沙田地區服務處

地址：香港新界沙田大圍村南道65-69號永富樓地下

電話：2696 9446

 

工聯會元朗地區服務處

地址：香港新界元朗俊賢坊28號安基大廈1樓

電話：2477 2788

 

工聯會荃灣地區服務處

地址：香港新界荃灣川龍街66號華景樓2樓

電話：2612 2783

 

轉載自晴報

 

Tags:#牙科#家庭醫學#養老#醫療#失業#生育#工傷#保險#身體檢查#大灣區#深圳
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