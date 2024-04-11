直腸癌症狀 ｜ 內地25歲女長期腹瀉、體重急降！入院揭末期直腸癌！生日後2天病逝

内地一名25歲女子劉怡因長期腹瀉，體重掉得過快，在2023年4月16日時前往醫院檢查，確診末期直腸癌。劉怡堅强抗癌一年，最終在她25歲生日後2天不敵病魔離世。

積極面對病情

綜合内地媒體報道，四川綿陽25歲女子劉怡，在去年4月16日確診末期直腸癌，並伴隨肝臟腹腔等多發性轉移。2024年4月8日，劉怡哥哥表示，劉怡確診了直腸癌後，當時家人選擇了對她隱瞞，

「她當時長期腹瀉，體重掉得比較快，去醫院檢查發現得了癌症。她得知自己患癌後一直很樂觀。在她離世前一陣子，因為一直待在醫院，就有點破防。」

2023年6月14日，劉怡發布了自己得知身患癌症後的感受後，一直覺得「癌症」兩個字離她很遠，是完全不會有交集的東西，詎料在幾天前得知了自己真實的病情，是末期直腸癌伴隨多處轉移。不過，面對病情她依舊樂觀，在抖音上更以名為「超棒的抗癌女孩（劉怡）」和「山谷（劉怡）」的帳號分享自己的抗癌路程，被網民親切地稱為「抗癌女孩」。

「老天真是在我24歲又是本命年的今年給了我一個大大的驚喜。事情既然已經發生，我只能勇敢面對不被病魔擊垮！使出全部力氣和它鬥爭！我命由我不由天。勇敢小劉，加油！」

生前僅剩一個願望未完成

擁有百萬粉絲的抖音網紅「暴躁先生」去年從粉絲處得知劉怡的遭遇後，便前往醫院看望，此後兩人結識。他透露，第一次去醫院看望劉怡時，對方正在做化療。在聊天中，他亦承諾等她病情好些了，會幫她實現她想做的事，

「去年11月我剛好在雲南，劉怡和她家人也到了雲南，我就問她想做什麽事情，她就寫了一張小小的清單。」

在劉怡寫的願望清單中，包括有坐跑車、看日出、看海鷗、喝咖啡、逛夜市、拍寫真等，而暴躁先生也一一為她實現了。不過在這些清單中，唯一沒實現的就是「給哥哥找個女朋友」。

暴躁先生表示，劉怡是個特別好、特別可愛的人，也很樂觀、勇敢，每次都笑臉迎人，朋友圈也不會發悲觀的内容，都是一些沒得病的小日常，他無法想象如果自己是她的話情況會是怎麽樣，「她大年三十還在做化療」。

生日後2天不幸病逝

然而劉怡的病情一直在惡化，因為身體指標下降，也無法化療了。進入今年4月，她也即將迎來25歲生日，哥哥和媽媽在醫院悄悄佈置了生日現場，並買來蛋糕、鮮花，邀請幾個好朋友，一起為劉怡提前慶祝了生日。

不幸的是，4月7日，劉怡媽媽在抖音發布訃告，稱劉怡因病情惡化，最終於當天13：08分離世，享年25歲。同時，暴躁先生亦發布了劉怡去世消息，

「妹妹永遠的走出了時間，兩天前，劉怡妹妹度過了她25歲的生日，她被病魔折磨了一年多，這期間，她一直都勇敢堅強……」

在媽媽的抖音帳號中，同樣記錄了女兒的抗癌日常。她在醫院經歷了多次化療，並努力去克服病情所帶來的痛苦。媽媽表示，劉怡自患病以來一直勇敢、積極、樂觀地配合治療，期間遭受了很多痛苦，

「但我們和她從未想過放棄，一直渴望奇蹟的出現。但是最終沒有等來。」

在抗癌期間，劉怡一直收到網民們滿滿的鼓勵。劉怡去世後，網民們亦紛紛到評論區留言悼念，「沒有痛苦啦」、「很遺憾以這種方式認識你，劉怡妹妹一路走好，願天堂沒有病痛」、「說不出的難受，願你做個唱歌小精靈，再無病痛」。

劉怡哥哥表示，雖然知道她早晚會離開，但當這天真正到來，仍然很難接受。最後他亦希望，妹妹的經歷能夠鼓勵更多患癌或者困難的人，給他們帶來積極向上的力量。

轉載自晴報