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乳癌 ｜ 內地第3期患者治療期間突失聯！病情反覆腫瘤轉移上腦！一類乳癌只能靠化療最難治
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乳癌 ｜ 內地第3期患者治療期間突失聯！病情反覆腫瘤轉移上腦！一類乳癌只能靠化療最難治

健康解「迷」
健康解「迷」

　　每個醫生都希望盡全力醫治好病患，但有時難免會遇到無可奈何之事。台灣外科醫師江坤俊分享案例，表示曾有一位患第三期乳癌的患者來求醫，本同意了化療方案，卻在治療期内頻繁無故失聯，最終導致藥石無靈的結局；但患者臨終前仍對醫師説出一句話，令醫師感到非常無奈。

 

　　江坤俊醫師在Facebook專頁發文，表示該名病人身患「三陰性乳癌」，求醫時已屬於第三期，但所幸還有救治的餘地。醫師建議她先化療再動手術，患者很快表示同意。

 

　　然而，在開始治療2-3次後，患者卻無故失聯。直至約大半年後又出現，她表示自己呼吸有困難。醫師無奈指，癌細胞已經侵犯到她的肺部。這次，患者表現出努力求生的態度，告訴醫師：

 

　　這次我會配合，你盡力救我，如果不行，你不要讓我痛苦。

 

治療難持久終藥石無靈

 

　　醫師為患者更換了治療方法，起初非常有效，「每次回診她臉上都是笑容。但….」。從醫師的口吻中可以判斷，相同的「逃兵」事件再次發生，以至於後來的治療都很難持久，患者病情反反覆覆。最後，患者的腫瘤轉移到腦部，難以控制。

 

　　醫師回憶，在患者彌留之日，她躺在病床上，眼帶淚水卻仍笑著説出一句：

 

　　江醫師，我真的很謝謝妳。

 

　　當時，醫師回應「我記得妳對我說的話」。在走出病房後，醫師倍感無奈：

 

　　我很想對妳說，『妳謝我幹甚麼，我又沒有醫好妳』。

 

網民感共鳴：醫生的無助

 

網民有乜講

 

1. 有點難過，但有時病人的配合真的很重要 ~

2. 醫生緣主人福~ 她想謝謝你沒有放棄她。

3. 至少能讓生病的人好走是功德無量。

4. 江醫師，不要自責…如果這半年她沒有消失，或許可以治好的。

5. 醫生不是無助，醫生只是想表達「半年前如果不失聯好好治療，妳現在還活得好好的！感谢我就不必了！因為是妳必須要救妳自己，而不是我這個醫生。」

 

「三陰性」類型最難醫治

 

　　乳癌可分為原位乳癌和入侵性乳癌，前者被定義為零期，未有入侵成分；後者則可分第1、2、3和4期，當中又再按癌細胞生物特性分為4大類，即管腔A型、管腔B型、HER2呈陽性型及三陰性。

 

　　香港乳癌基金會創辦人張淑儀表示，最棘手乳癌類型要數到「三陰性」，其特點是不存在受體，故不能使用荷爾蒙或抗HER2類藥物，往往只能依靠化療，惟效果因人而異：

 

　　這種癌細胞生長和死亡速度都很快，有些病人術前化療腫瘤完全消失，有些則做幾次也未能杜絕。

 

　　據衞生署資料，以下因素可降低患上乳癌的風險：

 

恆常運動；

避免飲酒；

保持健康體重及腰圍；

選擇在較年青時生育，並延長母乳餵哺期。

 

4款可預防乳癌風險的食物

 

1. 黃心蕃薯

● 黃心蕃薯含豐富β胡蘿蔔素。有研究顯示，多攝取β胡蘿蔔素有助降低患上乳癌的風險。其他橙黃色蔬果例如紅蘿蔔、南瓜等亦含β胡蘿蔔素。

 

2. 羽衣甘蓝

● 羽衣甘蓝為十字花科類蔬菜，有助降低雌激素水平，或有助減低因雌激素分泌過多而誘發乳癌的風險。十字花科類蔬菜中的硫化物（Sulforaphane）有助抑制癌細胞生長，從而降低乳癌風險。

 

3. 三文魚

● 研究顯示，高深海魚攝取有助減低亞洲人罹患乳癌的風險。三文魚中的DHA和EPA有助減少刺激細胞增生的表皮生長因子受體（EGFR），或能避免乳房細胞過度分裂和生長而誘發乳癌。

 

4. 藍莓

● 蓝莓為美國癌症研究所提及的抗癌食物之一，藍莓含豐富抗氧化物如花青素、槲皮素，有助減低自由基對DNA的破壞，從而減低DNA變異而導致細胞過度分裂，降低乳癌風險。

 

資料來源：營養師曾美慧（Amy）

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#癌症#乳癌#化療#健康#腫瘤科#婦產科#原位乳癌#入侵性乳癌#三陰性
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