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內地東大方酸菜魚魚肉咬不斷？店員：煮太耐肉質變老！專家點燃魚片竟著火疑為塑膠？
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內地東大方酸菜魚魚肉咬不斷？店員：煮太耐肉質變老！專家點燃魚片竟著火疑為塑膠？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　吃酸菜魚吃出假魚片？近日，浙江杭州一名食客在一家餐廳外賣酸菜魚時，竟吃到一塊咬不動、撕不爛的魚片，店員還辯稱，可能是煮太久才會太硬。最後涉事店家回應，該塊魚片是模型，是員工不小心混入菜品當中。

 

　　據《新京報》報道，杭州一名食客李先生於上周六（6日）點了一份東大方酸菜魚的「老壇蘿蔔酸菜魚」外賣，未料竟吃到一塊「咬不動」的魚片，用手撕也撕不開。

 

　　點了一份酸菜魚，本來想咬的，但是根本咬不動，然後用手撕也撕不動。這塊魚片長著魚的紋路，和真魚肉一模一樣。

 

　　隨後，李先生向店員反映情況，店員竟辯稱，可能是煮的時間稍微長了一點，「因為魚肉燒過了10秒20秒，它都不一樣，魚肉就稍微老了一點點。」

 

　　不過，當浙江大學食品科學與營養系教授朱加進在用打火機點燃這塊魚片時，發現燃燒後產生黑煙，並伴隨著刺鼻的氣味，直言這並非魚肉，

 

　　「從氣味和燒的形態來看，更像是塑膠或PVC（聚氯乙烯）。」

 

　　事後東大方酸菜魚品牌方就此事發出道歉聲明，稱這塊魚片是店内員工清洗魚片時，不小心誤混入菜品中的魚片模型。目前品牌方已向消費者道歉，雙方已協商處理。至於涉事門店外賣業務，現已暫停營業進行整改，同時各門店會積極配合市場監管部門的監管工作。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#魚#外賣#健康#美食#家居#食物安全#內地#東大方酸菜魚#塑膠#PVC#酸菜魚
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