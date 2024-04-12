職場抑鬱症症狀 ︳港男討論區呻每日現「亞抑鬱」狀態：日日唔開心！6大症狀即Check你有無職場抑鬱

亞抑鬱又稱（subthreshold depression），是指雖然不符合抑鬱症診斷標準，但已經滿足抑鬱症部分相關症狀。近日有港男便於網上發文以「有冇人每日處於 『亞抑鬱』 狀態？」為題，指自己每天情緒相當低落，但又不至於需要食藥，於是網上求問一眾網民有沒有類似情況，引來不少網民留言，有人認為事主無病呻吟，有人則感同身受。

港男於討論區表示自己「日日都唔開心, 又未到要食藥要自盡地步」，有其他「打工仔」網民見狀，即分享類似諸遇，「份工做越耐就好似越揹越多定時炸彈，無論開工定放假，部電話一響就驚有嘢爆鑊，完全冇得放鬆」、「出左社會就無開心過」、「醒咗知道要返工果下都有亞抑鬱架啦」。不過，有其他網民則認為事主是無病呻吟，「其實9成人都係咁」、「不如問吓香港人邊個無」、「香港個個都有」…

網民有乜講

1. 不如問吓香港人邊個無

2. 咁係因為你悲觀你個人好正常

3. 無論開工定放假部電話一響就驚有嘢爆鑊完全冇得放鬆

4. 醒咗知道要返工果下都有亞抑鬱架啦

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6大症狀自測職場抑鬱

台灣同伴心理諮商所所長余佳容曾在個人Facebook專頁發文，指出一上班就敏感易怒，情緒不穩，此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向：

1. 情緒起伏大

情感低落、焦慮、情緒不穩定、敏感易怒。

2. 疲勞感

長期感到疲憊，無法充分休息，甚至有長期失眠的狀況。

3. 失去興趣

對工作和平日喜好失去興趣。

4. 生理症狀

可能伴隨頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀。

5. 社交問題

與同事和家人的關係可能受到影響。

6.工作效率衰退

難以集中注意力、記憶力衰退。

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