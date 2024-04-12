歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
道教符箓解析
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
職場抑鬱症症狀 ︳港男討論區呻每日現「亞抑鬱」狀態：日日唔開心！6大症狀即Check你有無職場抑鬱
健康Tips
抑鬱症
失眠
情緒病
精神病
壓力

職場抑鬱症症狀 ︳港男討論區呻每日現「亞抑鬱」狀態：日日唔開心！6大症狀即Check你有無職場抑鬱

健康解「迷」
健康解「迷」

　　亞抑鬱又稱（subthreshold depression），是指雖然不符合抑鬱症診斷標準，但已經滿足抑鬱症部分相關症狀。近日有港男便於網上發文以「有冇人每日處於 『亞抑鬱』 狀態？」為題，指自己每天情緒相當低落，但又不至於需要食藥，於是網上求問一眾網民有沒有類似情況，引來不少網民留言，有人認為事主無病呻吟，有人則感同身受。

 

　　港男於討論區表示自己「日日都唔開心, 又未到要食藥要自盡地步」，有其他「打工仔」網民見狀，即分享類似諸遇，「份工做越耐就好似越揹越多定時炸彈，無論開工定放假，部電話一響就驚有嘢爆鑊，完全冇得放鬆」、「出左社會就無開心過」、「醒咗知道要返工果下都有亞抑鬱架啦」。不過，有其他網民則認為事主是無病呻吟，「其實9成人都係咁」、「不如問吓香港人邊個無」、「香港個個都有」…

 

網民有乜講

 

1. 不如問吓香港人邊個無

2. 咁係因為你悲觀你個人好正常

3. 無論開工定放假部電話一響就驚有嘢爆鑊完全冇得放鬆

4. 醒咗知道要返工果下都有亞抑鬱架啦

 

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

6大症狀自測職場抑鬱

 

　　台灣同伴心理諮商所所長余佳容曾在個人Facebook專頁發文，指出一上班就敏感易怒，情緒不穩，此類情況有可能是患上「職場抑鬱症」。她解釋，「職場抑鬱症」通常表現為長期處於高壓的工作環境中，導致情緒不穩定、情感疲憊、缺乏動力和興趣，以及出現失眠、注意力不集中、頭痛、胃痛等生理症狀。

 

　　她續指，「職場抑鬱症」本身並非抑鬱症的一個種類，診斷書上並不會有這個名稱出現，但可參考以下6項常見症狀，分析自己是否亦有職場抑鬱的傾向：

 

1. 情緒起伏大

情感低落、焦慮、情緒不穩定、敏感易怒。

 

2. 疲勞感

長期感到疲憊，無法充分休息，甚至有長期失眠的狀況。

 

3. 失去興趣

對工作和平日喜好失去興趣。

 

4. 生理症狀

可能伴隨頭痛、胃痛、肌肉緊張等生理症狀。

 

5. 社交問題

與同事和家人的關係可能受到影響。

 

6.工作效率衰退

難以集中注意力、記憶力衰退。

 

Copyright © 《TOPick》、《晴報》

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#失眠#頭痛#抑鬱症#壓力#亞抑鬱#工作#職場#Pantry熱話#情緒病#精神科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生