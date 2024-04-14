食物安全 | 加熱食物鋪上廚房紙隨時影響生殖系統兼致癌！含濕強劑、螢光劑遇高溫釋出致癌物！專家教點2要點揀高質產品

廚房紙是家用好物，用途很多，但使用不當或會危害健康。不少人習慣用廚房紙墊著熱食，一來方便，亦可吸油。有毒物專家指出，品質不明的廚房紙在製作過程中可能摻入化學物質，遇熱或釋出致癌物，建議消費者選購時要慎選產品。

廚房紙遇熱釋出毒物？

綜合台媒報道，毒物專家譚敦慈就食安議題受訪時指出，不少人有使用廚房紙墊著熱食的習慣，她自己亦愛用廚房紙作為翻熱食物時的輔助工具，如吸走食物多餘油量，或在微波時鋪上廚房紙，避免翻熱後食物水分流失變得乾柴。為此，她提醒加熱廚房紙巾暗藏健康危機。

兩大致癌物可殘留食物表面

她解釋，有廠商為了增加紙巾的強韌性和亮白度，會在製造過程中添加濕強劑和螢光劑。在高溫下使用品質不明的廚房紙，當中劣質濕強劑和螢光劑遇到高溫時，加熱過程中或出現變質而釋出毒物，對人體的生殖系統或有影響。譚敦慈提醒，就算在常溫情況下使用品質不明的廚房紙墊著食物或擦拭，劣質濕強劑中的丙醇或丙二醇等致癌物質亦可能殘留在食物或物件表面。

慎購有品質保證的產品

譚敦慈指，使用廚房紙吸油或連同食物一起加熱沒有問題，只要挑選有質量保證的產品，方可安心使用廚房紙。她建議消費者選購時應先細閱產品標籤，當中特別注意2點：

● 符合「食安級」與「耐高溫」規格，若有國家CNS認證和國際認證的產品更佳

● 避免含有螢光劑

她補充，廚房紙中加入的濕強劑不一定危害健康，只要廠商選用高規格的濕強劑，就可避免溶出的風險。

廚房紙兩大用途

廚房紙深受大眾喜愛，用途廣泛。譚敦慈建議2個可將廚房紙物盡其用的方法：

● 每次在煮食過程中用過的廚房紙，可留待油炸完畢後用紙巾吸附廢油和粉，再妥善包裹丟棄。

● 剛用完的易潔鑊仍處於高溫時，可即時用廚房紙拭走多餘油漬或食物殘渣；如須繼續煮食，可噴上食用油，後再用廚房紙擦拭，無須額外倒油就可以直接放上食材繼續烹調。

轉載自晴報