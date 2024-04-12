歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
道教符箓解析
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
台灣旅行注意！藏壽司10日內11人疑食物中毒再爆食安風波！用餐後腹痛、腹瀉及嘔吐！涉事分店排油煙罩有灰塵、冷凍庫未定期除霜
健康Tips
食物安全

台灣旅行注意！藏壽司10日內11人疑食物中毒再爆食安風波！用餐後腹痛、腹瀉及嘔吐！涉事分店排油煙罩有灰塵、冷凍庫未定期除霜

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣再爆食安風波！繼寶林茶室及八方雲集後，藏壽司10天內連續有2間分店通報4宗疑似食物中毒個案，前後共11人用餐後出現不適，新北市衛生局周三（10日）晚上宣布涉事分店暫停營業，並將全面查核轄內藏壽司所有分店。

 

　　綜合台媒報道，新北市衛生局周三（10日）接獲通報，有4人在周日（7日）前往藏壽司新莊宏匯店用餐後陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，而該分店在3月31日亦曾被通報2人用餐後疑似食物中毒，因此遭勒令停業。

 

　　同日晚間，新北市衛生局表示於4月2日及8日接獲馬偕醫院通報，民眾3人及2人分別於1日及7日在藏壽司淡水站前店用餐後感到腹痛、腹瀉並嘔吐，就醫後症狀緩解皆已返家休養。

 

　　當局2日前往2間涉事分店進行稽查，結果發現新莊宏匯店排油煙罩有灰塵、烘碗機有裂縫等缺失，淡水站前店則有冷凍庫未定期除霜及壽司盤破損等缺失，已命業者在限期內改正，若屆時仍未改善，可按違反食品安全衛生管理法規定，處台幣6萬元以上、2億元（約港幣1.5萬及5千萬元）以下罰鍰。

 

　　雖然查核現場已無同一批食餘檢體，但當局透過民眾提供共同攝食餐點，在現場抽驗炙燒芝士鮮蝦及抹茶雪糕等食物的檢驗衛生標準，如發現檢驗結果與規定不符，同樣會要求於期限內改善，複抽仍不符規定可處最高300萬元（約港幣73萬）罰鍰。

 

　　由於藏壽司近日已連續有2間分店出現疑似食物中毒通報而被衛生局要求暫停營業，引起食安疑慮，衛生局宣布將進一步針對新北轄內其餘10間分店進行全面查核，敦促業者加強食安監控管理，確保市民健康。

 

轉載自晴報

 

Tags:#食用安全#食物中毒#腹痛#腹瀉#健康問題#食品#健康#食物安全#台灣#藏壽司#嘔吐#腸胃肝臟科
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生