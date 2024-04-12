台灣旅行注意！藏壽司10日內11人疑食物中毒再爆食安風波！用餐後腹痛、腹瀉及嘔吐！涉事分店排油煙罩有灰塵、冷凍庫未定期除霜

台灣再爆食安風波！繼寶林茶室及八方雲集後，藏壽司10天內連續有2間分店通報4宗疑似食物中毒個案，前後共11人用餐後出現不適，新北市衛生局周三（10日）晚上宣布涉事分店暫停營業，並將全面查核轄內藏壽司所有分店。

綜合台媒報道，新北市衛生局周三（10日）接獲通報，有4人在周日（7日）前往藏壽司新莊宏匯店用餐後陸續出現腹痛、腹瀉及嘔吐等不適症狀，而該分店在3月31日亦曾被通報2人用餐後疑似食物中毒，因此遭勒令停業。

同日晚間，新北市衛生局表示於4月2日及8日接獲馬偕醫院通報，民眾3人及2人分別於1日及7日在藏壽司淡水站前店用餐後感到腹痛、腹瀉並嘔吐，就醫後症狀緩解皆已返家休養。

當局2日前往2間涉事分店進行稽查，結果發現新莊宏匯店排油煙罩有灰塵、烘碗機有裂縫等缺失，淡水站前店則有冷凍庫未定期除霜及壽司盤破損等缺失，已命業者在限期內改正，若屆時仍未改善，可按違反食品安全衛生管理法規定，處台幣6萬元以上、2億元（約港幣1.5萬及5千萬元）以下罰鍰。

雖然查核現場已無同一批食餘檢體，但當局透過民眾提供共同攝食餐點，在現場抽驗炙燒芝士鮮蝦及抹茶雪糕等食物的檢驗衛生標準，如發現檢驗結果與規定不符，同樣會要求於期限內改善，複抽仍不符規定可處最高300萬元（約港幣73萬）罰鍰。

由於藏壽司近日已連續有2間分店出現疑似食物中毒通報而被衛生局要求暫停營業，引起食安疑慮，衛生局宣布將進一步針對新北轄內其餘10間分店進行全面查核，敦促業者加強食安監控管理，確保市民健康。

轉載自晴報