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減肥運動 | 330磅女子1年減100公斤＝大半個自己！瘦身成功靠「七分吃、三分運動」！每日做一運動令肌肉緊實防下垂
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減肥運動 | 330磅女子1年減100公斤＝大半個自己！瘦身成功靠「七分吃、三分運動」！每日做一運動令肌肉緊實防下垂

健康解「迷」
健康解「迷」

　　減肥瘦下半個自己，究竟需要多大的毅力才可以做到？一名馬來西亞女子體重曾達330磅，她用了1年時間，成功勁減接近220磅（100公斤）的體重，瘦下大半個自己，震驚全網。

 

　　來自馬來西亞北海的女子「Susan Ang」在Facebook分享日常點滴，其中一組瘦身照引起網民關注。Susan表示，自己原本體重曾達330磅，自2022年12月起努力減肥，目前瘦身成功，只有約127磅；而她只用了1年時間，就瘦下大半個自己。

 

　　Susan更貼出減肥前後對比照：原本嚴重肥胖、體態不佳的她，如今瘦成女神氣質，經常自律地到健身室運動，維持身材，表現出令人難以想象的毅力。網民紛紛對她讚不絕口，更稱呼她是「馬來西亞版賈玲」，要向她多多學習。

 

公開2大瘦身秘訣

 

　　Susan在留言中表示，自己可以在1年内減肥成功，其實離不開一個原則：「七分吃、三分運動」。她在瘦身期間，會認真照顧自己的飲食，例如會自己做健康早餐。其次是常運動，保持習慣。Susan坦言，自己從過重的基礎上瘦下後，身上的肉一開始確實出現了下垂，因此她才需要每天做重訓，讓肌肉變得緊實。

 

轉載自晴報

 

Tags:#減肥#健康問題#網絡熱話#肥胖#健身#瘦身#運動#重訓#飲食
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