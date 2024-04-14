金像獎入圍影后余香凝大談健康心得！拍《白日之下》點抽離角色平衡內心？產前體重高峰165磅用盡方法減肥火速瘦身！最強瘦身方法竟是親子活動！行山推介呢段路！解決便秘靠奶奶秘方？

香港金像獎頒獎禮4月14日舉行！無論最佳電影、影帝影后是否你心目中的那位，在編者心目中，今屆最觸動人心都是電影《白日之下》！主角余香凝的演繹確實獲取不少觀眾認同！成為電影界新寵兒，余香凝面對排山倒海的工作，還要照顧家中兩個子女，她自覺健康體魄十分重要！究竟她有甚麼方法保持身心健康？如何在《白日之下》沉中角色中抽離、平衡內心情緒？更多女生有興趣的，莫過於她在產後如何火速減肥瘦身、回復模特兒身型！事不宜遲，即睇余香凝分享！

Q：懷孕時有沒有注重體重控制？

A：其實懷兩胎的心態很不一樣，第一胎懷女兒時，醫生照到體重偏輕，所以當時我就沒有顧忌太多，健康或不健康食物都吃，喝很多燉湯等，希望女兒可以長肉一點，雖然最後生產前都追得上磅數，但我就重得更厲害，直飆165磅！第二胎有經驗後就較節制，加上知道生產後要面對種種工作，例如電影上映，所以懷孕過程吃得比較健康，選擇多點有營養的食物，例如蛋白質及含維他命的食物，還有有利於嬰兒頭髮、眼睫毛生長得較美的食物，如黑芝麻、鈣，最後只重了30磅。

Q：生產後用盡千方百計瘦身？

A：第一胎確實需要較長時間，我記得用了5個月左右就回到懷孕前的磅數，但真的用了不同方法，有試過通淋巴、焗熱氈出汗、紮肚，主要紮好盆骨及腹直肌。然後用使用溶脂機。由於我是剖腹產，所以3個月後才可做運動，一到期限完結，我就立即找健身教練幫助做產後運動，我覺得前者的方法都是輔助，最重要是做運動，運動是瘦得最快。另外要親力親為照顧小朋友，當很專注地照顧小朋友時，晚上不能睡，又或者經常要抱著她，她又開始愈來愈重時，都是一個很好的減肥運動。

（圖片來源：IG @ jenniferyuuu）

Q：靠甚麼運動瘦身成功？

A：我主要是以健身修身，生產後不久未能做太多腹部運動，我就主要做手、腳的運動，例如到健身室做有氧運動及少許負重運動，因為健身教練都不建議產後做太重的負重訓練，所以以有氧運動為主，希望透過排汗令自己的新陳代謝恢復得快一點。另外，我很喜歡行山，初時女兒還是嬰兒未懂得行走，我就會背著她，她又會四處張望，我會經常帶她外出，跟她說不同的地方出現甚麼，變相女兒都比較早學懂說話，是一個很好的親子活動。

Q：有甚麼行山路線推介？

A：我自己是港島人，很喜歡行到盧吉道，行到山頂就有一條平路，沒有太多梯級。以往女兒未學懂行路時，我就會推著嬰兒車或背著她，當是負重運動。現在女兒懂得行走及跑動，所以我通常會與她乘纜車上山頂，再到那條平路晨運徑，女兒亦應付到，而且可以跑動十分開心。身為媽媽，又不怕她會跌倒，十分安全。

Q：一星期做多少日運動？最想學一樣運動？

A：如果工作不太忙碌，我都會有3天做運動，平日2天，周末就有一天跟家人上山。另外，如果夏天跟女兒有親子時間時，我們喜歡游泳，雖然她還未懂得游，但我會開始讓她接觸多點，多下水，讓她不會害怕。游泳除了舒服外，還是一項全身性運動。講到全身性運動，我還想學網球，因為我見到很多女生打網球，她們的身體線條都很美且均稱。

Q：天生易肥還是「瘦底」？

A：從小入行做模特兒，已經意識到自己是易肥，而且我的骨架較粗大。所以剛入行時的減肥方法都比較不健康，就是一直不進食，有一次真的因此暈倒，就覺得不太可行，不如吃一些較健康的食物，然後做運動。加上我覺得生產後體質好像有變，沒有那麼易肥，又或者當媽媽後比較疲勞，經常要跟她去主題樂園，追著她一起玩，都是一個不錯的減肥活動。

Q：試過服用減肥藥中伏？

A：以前年輕很進取，只想變得纖瘦及漂亮，然後有朋友介紹服用減肥藥，可以不停如廁而變得瘦，但何時排便難以控制，所以當時要工作及在街上時就會很害怕，最後嘗試一陣子，就發覺不太健康，決定戒斷不再依賴。

Q：有沒有試過偷懶不想做運動？

A：當然試過偷懶不想做運動，但幸好本身的工作性質需要鍛鍊好的身體及身形，因此比較自律，加上現在成為媽媽就更加不會偷懶，很想長命百歲看到子女長大成人，經歷不同的人生階段。因此現在維持身體健康不只為了自己，還為了家人。

Q：擺脫困擾多年的便秘問題靠奶奶秘方？

A：我的奶奶建議我每個早上將不同的水果攪勻，變成果蓉後空腹喝掉。最初我都不相信，因為試了這麼多方法都不可行，不過我亦照舊跟從她的方法，起床先喝一杯暖水，再以果蓉做早餐，真的奏效！水果還有很多維他命，皮膚也能維持漂亮。所以現在即使到外地旅遊，我也會維持這個習慣，難以攪拌的話，就會買水果吃。

Q：一到某歲數即補給營養補充品？

A：以往買下的補充品都是放在一邊，一過期就扔掉。可是年屆30歲後，我跟同齡女性朋友閒聊時，都發現大家很乘巧地每個早上很乖地服用營養補充品。因為有時工作真的太忙，未能吸收足夠的營養，但補充品有齊每日所需營養，所以30歲後都有服用補充品的習慣。

Q：逐漸戒甩兩種食物？

A：生了子女後，我更注重健康，以前很喜歡吃煎炸食物或者麻辣火鍋，但現在也比較少吃。通常晚飯要和小朋友一起吃，就會減少油鹽糖，甚至在坐月時會「走」油鹽糖，一來要餵哺母乳，二來我不想坐月時變得全身腫脹。我覺得吃食物的原味都很美味，只要食物新鮮。

Q：接拍多部電影後覺得心理健康同樣重要？

A：我很幸運地接拍的電影有很多跟社會議題，或者需要關心人士有關。之前《非同凡響》是一些有特殊需要（SEN）學童，近期的《白日之下》是希望大家關注殘疾院舍的人士。除了關心他們外，亦希望大家關心他們的照顧者。社會上的支援及協助暫時仍然不足，他們在照顧上真的很大壓力，亦比較困難，所以呼籲大家如果認識相關的照顧者，可以多點體諒及關心。

（圖片來源：《非同凡響》劇照）

（圖片來源：《白日之下》劇照）

Q：拍戲如何抽離沉重角色？

A：以前我盡量希望自己24小時都沉醉在角色中，這樣比較有信心演活角色，但現在放工回家後，我一定要切換成媽媽身分，但發現這樣心情上比較舒服，尤其拍《白日之下》時，我每次放工回家都覺得內心很難過，但一打盟家門，女兒就衝過來叫媽媽，我就頓時感到舒服一點，所以我十分感激女兒，是一個令我心情得以舒緩的人。