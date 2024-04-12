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心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介
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心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介

健康大晒
健康大晒

　　說飲酒傷肝，酸性食物傷胃，但我們要顧及的豈止這些器官？台灣營養師高敏敏提醒，器官是維持健康的根本，多吃一塊雞扒、多喝一杯酒，我們的器官都十分敏銳，知道得一清二楚！一次半次大魚大肉無傷大雅，但經常「心存僥倖」就很容易傷及各個器官！即睇營養師講解心臟、肺部、肝臟等器官最怕甚麼，又有甚麼食物保護到它們！

 

胃部怕「撐」！吃到幾分飽要收手？

 

　　大啖大啖吃下美食當然過癮，但一不小心就會進食過量，胃部有被撐住的感覺，反而更加辛苦！營養師高敏敏建議大家吃到八分飽就可，不要吃到撐住，因為長期處於很飽的狀態，我們的胃就需要一直分泌胃液消化食物，胃黏膜容易受傷，而且不利於修復，最後可能導致胃負擔。

 

　　大家想健胃的話，可以多吃秋葵、山藥、木耳，含豐富多醣體、黏蛋白的食物可以增加胃黏膜的保護力。不過仍要控制食量，不要一次子吃太多！

 

肺部怕「煙」！連蚊香、燒金紙釋出煙霧都有害？

 

　　吸煙危害肺部是老生常談的忠告，但其實連點蚊香、放煙火等等釋出的灰煙都可能產生危害肺部的PM2.5，長期吸入恐怕會對呼吸道有傷害，甚至影響孩童腦部發展。

 

　　想維持肺部健康，我們可以多吃番茄、番石榴、白蘿蔔，可以幫助修復肝細胞。不過最重要還是避開二手煙及空氣污染為上！

 

肝臟怕「酒」！男女每天不能吸收多於幾多酒量？

 

　　偶爾小酌一下無傷大雅，但千萬不要愈飲愈興奮，不停「追酒飲」，女性每天不可喝超過15g酒精，即等於105大卡熱量，相等於約375毫升啤酒、110毫升紅酒、150水果酒、30至40毫升烈酒，而男性可喝的份量是女性的一倍。長期喝酒過量會導致脂肪肝、肝炎、肝硬化，尤其體脂較高的人，更容易受酒精的傷害。

 

　　不想被一堆肝病纏身，除了減少喝酒外，還可多吃魚油、番石榴及深綠色蔬菜。這些食物含有Omega-3、維他命C，可幫助肝臟排毒、對抗發炎。

 

心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介

（圖片來源：Envato）

 

腸道怕「堵」！便秘引致皮膚問題兼致癌？

 

　　當飲食習慣不佳，平日少吃蔬果就很容易有便秘問題。腸道最怕被阻塞，一旦持續便秘，我們的皮膚可能會變得粗糙，還會導致口臭、肥胖等問題。糞便如果留在腸道內太久，毒素會長期刺激腸黏膜，容易導致大腸癌！

 

　　想排便暢通無阻，可以多吃木耳、南瓜及奇異果等含有豐富膳食纖維和植物膠的食物，可以促進消化蠕動，同時可以補充一點好油及水份！

 

心臟怕「鹹」！每年全球有千萬人死於心血管疾病？

 

　　心血管疾病有時可以來得急速，殺大家一個措手不及！世界衛生組織WHO指出，心血管疾病導致每年造成全球約1,790萬人死亡！當大家進食過多鈉含量過高的食物，會使血管內水份增加，從而更易導致高血壓，肥胖人士、長者及長期煙酒者都要加倍留心，再不控制飲食，小心心臟病找上門！

 

　　有些食物需要避忌，有些就多吃無妨，例如堅果、牛油果及香蕉。平時除了控制鈉含量，還要注意脂肪攝取量，避免脂肪堆積於血管內壁，也要保持運動量，戒掉煙酒才能減低心肌梗塞風險！

 

心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介

（圖片來源：Envato）

 

腎臟怕「渴」！每日至少要喝XXXX毫升水量？

 

　　多喝水有助排走身體上多餘的「垃圾」，喝不夠水亦會令尿液濃縮，長期來說會造成結石，因此成人們每天都要喝夠2,000至3,000毫升的水量。除了清水外，還可喝牛奶及吃黑豆，這樣可稀釋尿鈣及草酸沉澱，而每日攝取1,000毫克的鈣質，也可以降低腸道對草酸的吸收；將動物性蛋白質替換成植物性蛋白質，亦可降低尿鈣濃度。

 

胰臟怕「醣」！暴飲暴食小心「血糖震盪」？

 

　　胰臟負責調節體內血醣，如果暴飲暴食，一次有太多「血糖震盪」，可能會令胰島素敏感度降低，容易導致糖尿病！要顧好胰臟，必須避免高糖及精緻澱粉，提高細胞對胰島素敏感度，亦要優先選擇低GI（升糖）的食材，維持血糖平穩，例如粟米、雞蛋及瘦肉。

 

膽怕「油」！食無定時容易患結石？

 

　　除了腎結石外，膽結石亦是常見病患。當長期攝取高油食物，就會造成膽固醇濃度過高，繼而沉積在膽囊壁上。如果兩餐之間間隔太久，膽囊太久沒有收縮，亦很容易造成膽汁堆積，容易結石！蔬果的膳食纖維可幫助吸附膽酸，多吃菠菜、燕麥及瘦肉也能護膽。同時應避免進食過度油膩的食物，最重要的是三餐要定時！

 

心臟怕「鹹」、腎怕「渴」？台灣營養師公開8大器官最忌飲食習慣！暴飲暴食小心「血糖震盪」傷胰臟？即睇保護器官食物推介

（圖片來源：高敏敏 營養師Facebook）

 

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