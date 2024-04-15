歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
道教符箓解析
健康好人生
Highlight:
健康專題：關注四高
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
日本雜誌評測14款洗面奶！比拼清潔力、成分及使用感！3款達A最高評級、最平$27有交易！即睇詳細產品名單
健康Tips

日本雜誌評測14款洗面奶！比拼清潔力、成分及使用感！3款達A最高評級、最平$27有交易！即睇詳細產品名單

健康解「迷」
健康解「迷」

　　不少人習慣用清水洗面後，再用洗面奶徹底清潔肌膚。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測14款洗面奶，比較各款產品的清潔力、成分和使用感，並挑選出清潔效果最佳的款式，當中包括菊正宗、unlabel、KOSÉ、資生堂等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售536日圓（約27港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

 

3大標準評測洗面奶

 

　　《LDK》表示，洗面奶能夠徹底去除肌膚上的皮脂污垢，市面上不少潔面產品亦聲稱具保濕力或藥用成分，甚至有些潔面產品具磨砂膏，有效去除死皮、全面護理肌膚。

 

　　《LDK》以3大標準評測洗面奶：

 

　　清潔力：把人工皮脂塗抹在玻璃上，再在玻璃上使用洗面奶清潔，觀察清潔後的玻璃透明度以評估產品清潔效果。

 

　　成分：由專業人員檢查及分析產品成分標籤，重點留意有否溫和的清潔成分。

 

　　使用感：由多名受測者實際使用產品，對產品的使用感覺及使用便利性進行評分；另外由專業人員把1元日圓硬幣放在洗面乳上，測試產品的結構持久性。

 

14款洗面奶

 

第1名

菊正宗日本酒洗面乳

清潔力：5

成分：3.5

使用感：4.75

綜合評分：4.56

等級：A

 

第2名

CLAYGE Pore Clay Wash

清潔力：5

成分：4

使用感：3.25

綜合評分：4.31

等級：A

 

第3名

AdryS Moisture & Clean Moist Face Wash

清潔力：4

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：4.13

等級：A

 

第4名

unlabel Unlabel Lab 黑炭維C酵素深層潔面乳

清潔力：4.5

成分：3

使用感：3.25

綜合評分：3.81

等級：B

 

第5名

KOSÉ Softymo泡沫潔面膏

清潔力：4

成分：3.5

使用感：3.25

綜合評分：3.69

等級：B

 

第6名

BOTANIST Botanical Face Wash（Dewy Moisture）

清潔力：3.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.63

等級：B

 

第7名

松本清 保濕潔面膏

清潔力：3.5

成分：3.5

使用感：3.25

綜合評分：3.44

等級：B

 

第8名

VT Cosmetic CICAXHYALON CICA Vital Foam Cleanser

清潔力：3

成分：3

使用感：4.5

綜合評分：3.38

等級：B

 

第9名

松本清 Woman Method AAA 修護洗面乳

清潔力：2.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.13

等級：B

 

第10名

SAVON DORON 維他命C泡沫洗面泥（柑橘香）

清潔力：3

成分：3

使用感：3

綜合評分：3

等級：B

 

第10名

goodal Dark Spot-C V Cleansing Foam

清潔力：3

成分：3

使用感：3

綜合評分：3

等級：B

 

第12名

Rosette 白泥補濕洗面膏

清潔力：2.5

成分：3

使用感：3.5

綜合評分：2.88

等級：C

 

第13名

資生堂 SENKA 專科升級超豐盈洗顏泡沫

清潔力：2

成分：3

使用感：4.25

綜合評分：2.81

等級：C

 

第13名

肌研極潤泡沫潔面乳

清潔力：2.5

成分：3

使用感：3.25

綜合評分：2.81

等級：C

 

資料來源：LDK

 

　　評測結果顯示，「菊正宗 日本酒洗面乳」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為536日圓（約27港元），性價比甚高。

 

　　「菊正宗 日本酒洗面乳」擁有出色清潔力，測試結果顯示，經過產品清潔的玻璃擁有更好的透明度，亦能有效去除皮脂；受測者表示，產品極具彈性，除了能夠輕易塗抹外，亦能有效去除肌膚上的污垢和皮脂，而且質地柔和，不會摩擦到皮膚造成不適；而在「硬幣測試」上， 專業人員發現產品結構良好，放上6枚銀幣應能保持良好結構，可見其持久性極佳。

 

　　至於其餘2款A級洗面奶為「CLAYGE Pore Clay Wash」和「AdryS Moisture & Clean Moist Face Wash」，售價分別為1100日圓（約56港元）和1980日圓（約101港元），性價比亦不錯。

 

轉載自晴報

 

Tags:#護理#美容#化妝#保濕#洗面奶#產品安全#皮膚科#護膚產品#LDK the Beauty
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生