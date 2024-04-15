日本雜誌評測14款洗面奶！比拼清潔力、成分及使用感！3款達A最高評級、最平$27有交易！即睇詳細產品名單

不少人習慣用清水洗面後，再用洗面奶徹底清潔肌膚。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以3大標準評測14款洗面奶，比較各款產品的清潔力、成分和使用感，並挑選出清潔效果最佳的款式，當中包括菊正宗、unlabel、KOSÉ、資生堂等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售536日圓（約27港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

3大標準評測洗面奶

《LDK》表示，洗面奶能夠徹底去除肌膚上的皮脂污垢，市面上不少潔面產品亦聲稱具保濕力或藥用成分，甚至有些潔面產品具磨砂膏，有效去除死皮、全面護理肌膚。

《LDK》以3大標準評測洗面奶：

清潔力：把人工皮脂塗抹在玻璃上，再在玻璃上使用洗面奶清潔，觀察清潔後的玻璃透明度以評估產品清潔效果。

成分：由專業人員檢查及分析產品成分標籤，重點留意有否溫和的清潔成分。

使用感：由多名受測者實際使用產品，對產品的使用感覺及使用便利性進行評分；另外由專業人員把1元日圓硬幣放在洗面乳上，測試產品的結構持久性。

14款洗面奶

第1名

菊正宗日本酒洗面乳

清潔力：5

成分：3.5

使用感：4.75

綜合評分：4.56

等級：A

第2名

CLAYGE Pore Clay Wash

清潔力：5

成分：4

使用感：3.25

綜合評分：4.31

等級：A

第3名

AdryS Moisture & Clean Moist Face Wash

清潔力：4

成分：5

使用感：3.5

綜合評分：4.13

等級：A

第4名

unlabel Unlabel Lab 黑炭維C酵素深層潔面乳

清潔力：4.5

成分：3

使用感：3.25

綜合評分：3.81

等級：B

第5名

KOSÉ Softymo泡沫潔面膏

清潔力：4

成分：3.5

使用感：3.25

綜合評分：3.69

等級：B

第6名

BOTANIST Botanical Face Wash（Dewy Moisture）

清潔力：3.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.63

等級：B

第7名

松本清 保濕潔面膏

清潔力：3.5

成分：3.5

使用感：3.25

綜合評分：3.44

等級：B

第8名

VT Cosmetic CICAXHYALON CICA Vital Foam Cleanser

清潔力：3

成分：3

使用感：4.5

綜合評分：3.38

等級：B

第9名

松本清 Woman Method AAA 修護洗面乳

清潔力：2.5

成分：3.5

使用感：4

綜合評分：3.13

等級：B

第10名

SAVON DORON 維他命C泡沫洗面泥（柑橘香）

清潔力：3

成分：3

使用感：3

綜合評分：3

等級：B

第10名

goodal Dark Spot-C V Cleansing Foam

清潔力：3

成分：3

使用感：3

綜合評分：3

等級：B

第12名

Rosette 白泥補濕洗面膏

清潔力：2.5

成分：3

使用感：3.5

綜合評分：2.88

等級：C

第13名

資生堂 SENKA 專科升級超豐盈洗顏泡沫

清潔力：2

成分：3

使用感：4.25

綜合評分：2.81

等級：C

第13名

肌研極潤泡沫潔面乳

清潔力：2.5

成分：3

使用感：3.25

綜合評分：2.81

等級：C

資料來源：LDK

評測結果顯示，「菊正宗 日本酒洗面乳」獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價為536日圓（約27港元），性價比甚高。

「菊正宗 日本酒洗面乳」擁有出色清潔力，測試結果顯示，經過產品清潔的玻璃擁有更好的透明度，亦能有效去除皮脂；受測者表示，產品極具彈性，除了能夠輕易塗抹外，亦能有效去除肌膚上的污垢和皮脂，而且質地柔和，不會摩擦到皮膚造成不適；而在「硬幣測試」上， 專業人員發現產品結構良好，放上6枚銀幣應能保持良好結構，可見其持久性極佳。

至於其餘2款A級洗面奶為「CLAYGE Pore Clay Wash」和「AdryS Moisture & Clean Moist Face Wash」，售價分別為1100日圓（約56港元）和1980日圓（約101港元），性價比亦不錯。

轉載自晴報