盲腸炎症狀 | 男人吃西瓜連核吞腹痛一周求醫揭患盲腸炎！内鏡手術診治沖出數十粒西瓜籽！醫生拆解5大盲腸炎症狀

許多人吃西瓜可能嫌麻煩，會連籽一起吞下肚。但近日内地廣州一名30多歲的男子，因吃西瓜連籽一起吞，導致腹痛1周，就醫檢查竟揭患盲腸炎。

據《廣州日報》報道，廣州一名30多歲男子近日吃西瓜時，感覺右下腹疼痛，症狀持續1周後，他前往醫院檢查。腸胃科醫生為該名男子進行超音波等相關檢查，發現其闌尾處有異物，結果確診盲腸炎。

為進一步治療，將他轉到內視鏡外科就診。醫療團隊透過内鏡手術診治，在不切除男子闌尾的前提下，順利沖洗出停留在闌尾腔內無法排出的糞石和數十粒西瓜籽。

術後，該名男子立刻感覺疼痛緩解，很快便恢復正常飲食並順利出院。這次的經驗也讓他感到驚訝，

「平時這麼吃西瓜都習慣了，沒想到西瓜籽還這麼『精準』掉進闌尾了。」

醫生提醒，要科學吃瓜，若確診闌尾炎，不要馬上動手術切除，如果引發闌尾炎的是糞石或西瓜籽等異物，可以利用內鏡下逆行闌尾炎治療術（ERAT）將異物取出，就有機會根治。

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在其Facebook個人專頁指出，盲腸炎是最常見的腹部急症之一，目前所知的導致原因為食物問題、糞石、腫瘤、寄生蟲、淋巴腫大等原因，造成闌尾於盲腸的開口阻塞，闌尾分泌的黏液無法排出，導致闌尾腫脹、缺血、壞死，嚴重甚至會造成闌尾破裂，形成急性腹膜炎。

詹醫生分享盲腸炎5大症狀：





1.轉移痛

初期症狀於腸胃炎相似，主要是肚臍周圍疼痛，及後會漸漸轉移至右下腹。

2.食慾不佳



3.噁心嘔吐



4.發燒



5.右下腹會因為姿勢改變而疼痛加劇



資料來源：肝膽腸胃科 詹宜學醫師





盲腸炎4大診斷方式

他同時分享盲腸炎4大診斷方式：

1.身體檢查



2.血液檢查如白血球、發炎指數(CRP)等。



3.腹部超聲波



4.電腦斷層掃描



資料來源：肝膽腸胃科 詹宜學醫師







轉載自晴報