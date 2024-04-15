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台大醫生常發「預知夢」？施手術前夢見割傷手是不祥預兆？手術一波三折，最終結局更驚嚇！即睇12個夢境解析！
健康Tips

台大醫生常發「預知夢」？施手術前夢見割傷手是不祥預兆？手術一波三折，最終結局更驚嚇！即睇12個夢境解析！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　有時發夢可能是預知夢。近日，台灣一名醫生分享一個預知夢，稱手術前夢到自己打碎了一個酒杯，還被人將碎片割傷手心，醫生隨即被嚇醒。未料，在完成手術後，竟從病人那收到與夢中一模一樣的玻璃杯，「看了一下我更嚇到了」。

 

手術前發預知夢

 

　　台大婦產科醫生施景中日前在Facebook個人專頁發文分享，以前他經常會做預知夢，現在雖然變少了，但如果病人做大手術前會出狀況，「我多少都會先夢見」。

 

　　年前，一名孕婦從南部轉至台大醫院，除了植入性胎盤，她還有克隆氏症，曾因此動過多次腸道手術。手術前，施醫生並沒有覺得這個手術很難，惟在手術前夕他做了一個夢讓他「嚇醒過來」。

 

　　「夢中，我在黑暗中看見三個男人，其中一個是我認識的著名大律師。我不小心將他們的一個精美酒杯打破了，我連聲道歉。其中一個男的說：『你以為道歉就沒事了嗎？』他拾起玻璃碎片，往我手心用力割了一下，我嚇醒過來。」

 

　　施醫生認為，這是一個不祥的夢，「我惶惶不安，照過去經驗，今天的刀可能會出問題。但我又希望只是個亂夢雜夢」。

 

手術過程一波三折

 

　　他指，孕婦先前做過腸切除放過引流管，復原後腸子應該會掉回腹腔中。但在他第一刀劃開肚皮進腹腔時，就傷到黏在腹壁上的腸子，剎時糞便灑在腹腔中，「我急忙將小孩生出，同時照會外科過來幫忙修補腸子。」

 

　　所幸外科醫生用非常熟練的技巧，迅速修補完腸子，並將子宮與腹腔的廣泛沾粘分離，最後他才能很順利完成植入性胎盤手術。但術後，他回想整個過程仍然不放心，心想:「就這樣嗎？」

 

　　該次手術順利完成後，病人的康復狀況也很好，得以順利出院。未料，病人回到南部沒多久就發現腹中積膿，送往醫院後，醫生幫忙剖腹探查，發現她腸子再度破裂，糞水積滿腹腔，子宮因為積膿嚴重可能也必須切除。

 

　　待外科醫師處理好腸子後已經是半夜，並希望由施景中醫生接手植入性胎盤的部份，於是又將病人轉送回台北。

 

　　「我再看到她時，整個人像洩氣的氣球，蓬頭垢髮，真的是可憐的母親。」

 

　　這當中的治療非常複雜，期間施醫生也備受挫折。最後又花了一整個月多一點的時間，女患者順利出院，沒有再度接受手術。

 

收到與夢中一模一樣的酒杯

 

　　4月10日，該名女患者第二次回診，離第二次手術已經快兩個月，她已經回復到正常生活，施醫生也才敢分享此事。因手術隔天他曾向患者夫婦提到預知夢的事，事後女患者的丈夫親手買了一個酒杯，以補償施醫生在夢中打破精美玻璃杯所受到的驚嚇。

 

　　「看了一下我更嚇到了，這玻璃杯和我在夢中看見的一模一樣。」

 

　　他又補充指，至於有關夢見律師，他本來以為會變法律訴訟案件，但當見到病人可以康復，「我也鬆了一口氣」。

 

12種常見夢境分析

 

　　美國維珍尼亞州夏律第（Charlottesville）神經與睡眠診所院長W. Christopher Winter表示，目前實證醫學中沒有對解夢有被認同的作用，仍然有未經科學證明的說法被廣泛接受，對此他列出了12種常見夢境作分析：

 

1. 夢見自己被追趕

你可能逃避某個問題或是某個人，從而觸發你的戰鬥或逃跑反應。

 

2. 夢見自己往下跌

如果在夢中感到害怕，意味著你可能對某種情況感到失去控制。

 

3. 夢見學校

代表可能與某些未達預期的事情有關，或者尚未為重要的事情做好準備。

 

4.夢見飛行或漂浮

如果在夢中可以自由飛行，那麼很可能代表自己感受「自由」或「希望」，一般夢到飛行都是代表沒有障礙的自由，是正面的表現。

 

5. 夢見自己趕路將要遲到

不論是火車、飛機、巴士等，快要遲到的感覺可能與錯失良機有關，亦可能代表自己長期沒有安全感，或覺得自己達不到別人的期望。

 

6. 夢見自己職場受壓

通常代表在對工作上充滿焦慮。

 

7. 夢見自己「甩牙」

夢到甩牙、骨折或者夢境中經歷其他身體健康問題，都反映其内心深處所失去的某種事物，也有可能是為未來的轉變感到不安。

 

8. 夢見過世的人

首先要取決於這個人與自己的關係，如果是愛人，代表事主仍然傷心；如果是曾傷害過自己，或在夢裏看到他感到恐懼，那可能代表是自己無法放下這個人過去帶來的感覺。

 

9. 夢到因恐懼無法動彈

這可能是俗稱的「畀鬼壓」，但醫學上認為是身體處於快速眼動期（rapid eye movement）；雖然大腦已經清醒了，但身體正經歷數秒的癱瘓。

 

10. 夢到性行為

專家指夢到性行為是很常見，多數可解釋為取決於夢中發生的事情以及你對性行為的感覺。通常代表著是正常的性慾或更多親密的關係。

 

11. 夢到裸體

如果在夢中發現只有自己裸體，其他人都穿著衣服，可能代表自己陷入不安全感、感到脆弱或擔心被人批判。

 

12. 夢到獨自一人

夢到獨自一人反而是正面情況，這可能代表是自己越來越獨立；相反，如果感覺被拋棄，可能反映日常生活被忽視或不被重視的情況。

 

資料來源：W. Christopher Winter

 

　　美國哥倫比亞大學（Columbia University）腦神經心理學博士Sanam Hafeez則指，上述12種夢境說法可作參考，但目前對夢境的含意沒有統一的意見，但認為夢是被抑壓了慾望，代表潛意識的追求。

 

轉載自晴報

 

Tags:#預知夢#發夢#台灣#台大#夢境分析#解夢#腦神經科#精神心理
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