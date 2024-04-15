消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲

消委會啤酒 | 全部樣本含生物胺！Coopers Brewery與嘉士伯含量最高

在發酵過程啤酒或產生副產物生物胺，國際間常以生物胺作為其中一個衡量酒精飲品質量、安全性和衛生情況的指標。是次消委會測試10種常見於酒精飲品的生物胺，全部樣本均被驗出不同種類的生物胺，當中以「Coopers Brewery - Original Pale Ale」和「Carlsberg（嘉士伯） - Danish Pilsner」檢出的生物胺數量最多，分別達5種和7種，兩者的腐胺和胍丁胺濃度同屬樣本中最高，濃度由每公斤32.8毫克至121.4毫克不等。攝入過量可致頭痛、頭暈、嘔吐、呼吸紊亂等，嚴重更可引致腦出血。

Coopers Brewery - Original Pale Ale

（網上圖片）

Carlsberg（嘉士伯） - Danish Pilsner

（網上圖片）

消委會啤酒 | 酒精度愈高、啤酒愈高卡？3個月日飲2罐啤酒增5磅！

啤酒熱量高人人皆知，多喝易有「啤酒肚」！30款啤酒樣本，以每100毫升計算，能量值由33千卡至66千卡，當中熱量最高的樣本為「Tsingtao（青島） - Stout（Dark & Intense）」和「少爺 - 1842 Island Imperial IPA」，每100毫升能量值分別達66千卡和57千卡，同時兩者的酒精濃度亦是樣本中最高，檢出的酒精含量分別為7.46%及7.42%，反映酒精濃度愈高，能量值愈高。其餘樣本的酒精含量均為5.55%或以下，每100毫升能量值少於50千卡。

消委會以1罐330毫升、酒精含量為5%的啤酒計算，約有13克酒精，所含的熱量與一碗白飯相約；假設連續3個月每日飲2罐，單從酒精已攝入近16,500千卡熱量，可轉化成近5磅脂肪，增中央肥胖風險，或有較大機率患上冠心病、中風、高血壓、糖尿病等疾病！

另外，消委會亦發現，2成樣本（6款）標示的酒精濃度與實際差異頗大，當中有4款檢出濃度比標示高0.5%，而有2款則比標示的低超過0.5%，差距最大的樣本為「哈尔滨」啤酒，標示含「多過或等於3.7%酒精」，測試後發現酒精濃度達4.67%，差異達到0.97%。

消委會提醒大家應注意酒精的攝入量，避免過度攝入酒精和熱量，根據中國營養學會《中國居民膳食指南》，成年人每天飲酒不應攝入超過15克酒精，即1日飲用1罐啤酒，已有可能超過建議上限。另外，不應誤將啤酒顏色與酒精含量掛勾；不少人認為淡啤酒的酒精度較低，但其實淡金色的比利時啤酒酒精濃度可超過10%，而黑啤等深色的啤酒酒精濃度則與普通啤酒相約（5%）。別以無酒精啤酒一定零酒精，消委會指它們仍有機會含微量酒精，約0.5%，對酒精敏感、孕婦、正服用藥物或駕駛人士等應特別留意。

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