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消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲
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消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲

健康大晒
健康大晒

　　清爽順口的啤酒深受都市人歡迎，無論是放假聚會與朋友「啤一啤」，抑或下班後暢飲一兩罐解壓，不少人家中雪櫃總是長備啤酒。不過，啤酒飲用過量有損健康，除了會有「啤酒吐」，啤酒更有機會含有污染物，需小心選購。消委會測試市面上30款罐裝和支裝啤酒樣本，發現部分樣本含有污染物！消委會從「哈尔滨 - 麦道啤酒」檢出霉菌毒素DON，大量攝入可致噁心、嘔吐等症狀，另有2款樣本的生物胺含量較高，反映部分啤酒的安全和衛生情況未如理想。

 

消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲

（消委會圖片）

 

　　消委會早前從超市、百貨公司和零售店，購入30款預先包裝的罐裝和支裝啤酒樣本，測試啤酒的營養價值、安全與品質。每罐或每支啤酒售價從$4.5至$50不等，容量從330毫升至500毫升，標示的酒精濃度由3%至8%。綜觀30款樣本，有10款獲最高5星評分，包括來自中國、香港、愛爾蘭等品牌，當中性價比最高的是「雪花 - 啤酒」，每罐500毫升僅售$5.5，價錢第三平但獲最高評分。

 

消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲

性價比最高的為「雪花 - 啤酒」

（網上圖片）

 

消委會啤酒 | 「哈尔滨」啤酒含嘔吐毒素

 

　　啤酒以大麥為原材料，若因貯存不當而受霉菌感染，在生產過程中，霉菌就有可能零留在啤酒內。消委會測試8款常見於啤酒的霉菌毒素，從「哈尔滨」啤酒檢出脫氧雪腐鐮刀菌烯醇（DON，又稱嘔吐毒素），檢出量為每公斤26微克；以體重為60公斤的成年人計算，一日飲用4罐受DON污染的「哈尔滨」樣本，雖然仍屬安全水平，但仍不可掉以輕心，長期或大量飲用仍有可能對健康試生不良影響。在攝入DON 30分鐘內，可出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、甚至發燒等病徵，但因與其他腸胃疾病症狀相似，不易分辨。國際癌症研究機構，將包括DON在內的部分鐮刀菌衍生毒素列為第3組物質，未知會否令人類患癌。

 

消委會啤酒 | 30款啤酒大檢閱！哈尔滨驗出嘔吐毒素、嘉士伯最多生物胺可致頭痛嘔吐！邊兩款最高卡？即睇10款最高分啤酒！Guinness、青島、Heineken、獅威上榜！呢款只賣$5.5最抵飲

哈尔滨 - 麦道啤酒

（網上圖片）

 

下一頁：消委會啤酒 | 全部樣本含生物胺！Coopers Brewery與嘉士伯含量最高

 

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