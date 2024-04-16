糖尿病症狀 | 洪金寶患糖尿戒澱粉多年、3年無食餐蛋麵！營養師：糖尿患者切忌全戒澱粉！即睇2大控糖貼士

第42屆香港電影金像獎圓滿昨夜完滿結束，作為終身成就獎得主的洪金寶受訪時坦言對獎項感意外。不過近年多次被拍到以輪椅代步的他，昨日則「健步如飛，」並精神奕奕，以行動打破屢傳健康亮紅燈的傳聞。他又自爆現時遭太太嚴格控制飲食，「三年沒吃過餐蛋麵」。

72歲「影壇大哥大」洪金寶於第42屆香港電影金像獎獲得終身成就獎，他坦言對賽果感意外，因去年已在亞洲電影大獎獲頒終身成就獎；曾拍過200多部電影的他未來希望再下一城，以最佳導演獎提名為目標。

近年屢被傳出健康亮紅燈的洪金寶，多次被影到出入需以輪椅代步，不過，昨日獲獎時，身穿粉紅色禮服的他則「健步如飛，」並精神奕奕。他更自爆現時遭太太嚴格「戒口」，指太太高麗虹不准他亂吃東西，已三年沒吃過餐蛋麵，笑指現在早晚吃青瓜，下午吃番茄，血糖雖正常，但腦海中無時無刻均只想到吃。他又指現在眼力不好，除了看馬經，看劇本已困難。

事實上，洪金寶自2017年膝蓋開刀，行動力大不如前，加上年紀大有糖尿病，近年都要用拐杖或坐輪椅代步。過去，他接受訪問時亦透露訪問，為了健康，戒食澱粉質多年，「現在的確要戒食，肥豬肉我都可以食，但唯獨澱粉質不可食太多，如飯及麵包等。」

「糖友」需留意澱粉及糖份量攝取

英國註冊營養師Joanne表示攝取碳水化合物時，由於有部份糖友需要同時控制血糖及減肥，所以需更小心注意份量。一般而言，每餐都是可進食半碗至一碗的白飯。至於不少糖友喜歡甜食，而Joanne指其實可選用甜味劑代替糖分的零食去解饞。因為甜味劑如甜菊糖、羅漢果糖等屬於天然代糖，所以不會影響胰島素及血糖水平。

● 在揀選水果時，大家可用手掌所承載的份量作參考。同時，需要留意水果種類的升糖指數值。如果水果的升糖指數在55或以下，就比較適合進食。

● 切忌因擔心血糖指數會升高而拒絕進食白飯麵包等澱粉質。因為血糖指數需要穩定地控制，而不是突然上升或急劇下降。

控糖貼士

● 盡量每餐均衡攝取營養，可以進食少許澱粉質。在揀選食物種類及份量上，選擇高纖維的食物可增加飽肚感，從而可助控制血糖及體重。

● 爭取每天運動時間，多做運動，即使飯後散步亦可。

轉載自晴報