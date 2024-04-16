春困 | 春天易攰精神難集中？經常昏昏欲睡？中醫推介3個穴位按摩 + 升陽益氣湯，趕走春困不適！

最近香港開始回暖，人體出現呼吸道系統的問題，咳嗽，流鼻水，鼻敏感，除此之外，春天容易出現疲倦的情況，這個是由於天氣回暖，身體不能好好適應，導致走向大腦的血液減少，導致身體感覺重重的，眼部好累，眼睛乾乾的，提不起精神。這個也是我們經常說的春困。

中醫如何理解春困？

春天，萬物復蘇，大地充滿生機。不過，對許多人來說，春季卻伴隨著一種不明的困倦感，讓人難以集中注意力，經常昏昏欲睡。這種現象被稱為春困，是中醫學認為與季節變化、人體氣血調整有關的一種狀態。

根據中醫理論，春季是木氣生長與舒展的季節，對應人體五行中的肝臟。肝主疏泄，調節氣血運行，但在冬季肝氣往往處於潛伏狀態，等待春天的到來而躍動。當春天來臨，氣溫回暖，生物活動增加，這種由陰至陽的轉變，對於身體比較弱的人來導致身體氣機混亂，造成體內陰陽失調，進而引發春困。

在中醫理論中，春季昏睡的主要歸結為以下幾3個方向：

1、肝氣郁滯：冬季寒冷乾燥導致肝氣滯留，而春季氣溫的變暖加上香港經常下雨，使得人們的情緒，長期處於不穩定或負面狀態，導致肝氣郁滯，影響睡眠品質，產生困倦感。

2、氣血不足：冬季寒冷的天氣使人體氣血運行不暢，加上春季氣溫，濕度，變化大，人體消耗增加，氣血無法及時補充，容易出現氣血不足的情況，產生精神疲倦、昏昏欲睡、面色萎黃，身體乏力等情況。

3、脾氣虛弱：根據中醫理論，肝臟五行屬木，脾臟五行屬土，木克土。所以這個時候，人體的消化功能會比較弱，脾陽不升導致大腦供血不足，大便稀爛，胃脹，容易食積的情況。導致身體疲倦，經常想睡眠。

針對春季昏睡，中醫提出了一些調理方法：

● 保持情緒穩定：適當的情緒管理對於緩解春困非常重要。可以通過適度運動、放鬆技巧（如太極、氣功等）來穩定情緒，幫助肝氣順暢。

● 調整作息：保持良好的作息習慣對於改善春季昏睡有很大幫助。適當的午睡時間和睡眠品質可以幫助恢復體力，提升精神狀態。

● 飲食調理：春季飲食應以清淡易消化為主，多吃一些具有補血養氣功效的食物，如山藥、扁豆、黨參等，有助於補充氣血，提高身體抵抗力。

升陽益氣湯

功效：利陽氣生發，以防春困，同強肺氣。最適合一些消化較差，容易疲倦，眼睛乾的朋友。詳見食譜：

湯水材料

● 黃芪15g

● 黨參15g

● 佛手20g

● 陳皮10g

● 蓮子30g

● 枸杞子30g

● 紅棗5個

● 瘦肉2兩（出水）

● 菊花3g（後下）

各材料功效

● 黃芪、黨參：可以健脾益氣，身體容易疲倦可以加多黃芪;經常感覺氣喘不適也可以加大黨參的用量。

● 蓮子：可以補氣祛濕。

● 枸杞子、菊花：可以補肝益腎明目，舒緩眼肝目眩。有鼻水鼻敏感，可以加菊花，能消炎、明目、通竅。

● 紅棗：健脾養血，養顏。

● 瘦肉：可以補腎養血，滋陰潤燥

做法

● 加適量的水，水滾後，煲2個鐘即可。

- 容易熱氣、陰虛火旺的朋友要小心飲用。孕婦，老人家，長期病患人士需要注意。

資料來源：註冊中醫師陳嬿

穴位按摩

● 太冲穴（足厥陰肝經）：位於足大趾本節後凹陷處，按摩此穴有利於疏通肝氣、舒緩春困。

● 太溪穴（足太陽膀胱經）：位於足底，第一、第二蹠骨之間，按摩此穴可以調理氣血，提高身體活力。

● 涌泉穴（足少陰腎經）：位於足底，中央位置，按摩此穴有助於補充腎氣，增強體力。

轉載自晴報