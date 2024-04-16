台灣醫生警告提防一類食物！極易上癮兼吃不飽？危害大過酒頖？「最油碳水化合物」增患糖尿、脂肪肝險

吸煙飲酒容易成癮傷身，但還有一樣看似無害的食物，實際上對健康影響極大，危害性甚至比煙酒更甚，且就存在於我們身邊各種零食飲料中。

台灣家庭醫學科醫生魏士航在初日診所YouTube頻道中發佈影片警世，指有一種食物對人體危害極大，有極高成癮性，還容易使人患上脂肪肝、糖尿病等代謝疾病，有「最油碳水化合物」之稱；而這種食物就是果糖。

魏醫生表示，果糖在人體中代謝過程和酒精非常像，同樣只能經過肝臟去代謝。肝臟在代謝過程中會產生尿酸，尿酸只要一合成就會刺激脂質新生，產生脂肪；同時尿酸也會加速果糖代謝速度，形成惡性循環，生成更多脂肪，容易引發脂肪肝、糖尿病等代謝疾病。

至於果糖與酒精哪個對身體的危害更大？魏醫生直言，與酒精相比，果糖有3大「甜蜜陷阱」，可能會對身體造成多種不良影響，更甚於酒精。

以下是果糖3大危險性：

1. 果糖的危害比酒精更難以察覺

● 喝酒時會感到頭暈、作嘔、失去一些感覺，這些都是提醒人體要遠離酒精。但是，攝取果糖卻能直接欺騙大腦，例如讓人缺乏飽足感，使人不斷地進食。

● 2013年一份關於果糖的研究發現，研究員將受試者分成兩組，一組喝下75克的純葡萄糖後，飽足感增加；而另一組則喝下75克的純果糖，結果顯示完全沒有飽足感，腸泌素濃度明顯低於喝純葡萄糖的組別。反映果糖是一個讓人怎麼吃都不會飽的糖分，而且它很容易隱藏在各種加工食品中，讓人不自覺地攝取過量。

2. 果糖的濫用潛力和依賴性更強

● 有許多研究證實，人體對於果糖會產生成瘾效應，在生理機制上與吸煙、飲酒是類似的，會影響人的大腦從而增加對果糖的依赖性。

● 此外，果糖會引發「瘦素阻抗」。瘦素是一個散發飽足感信號的荷爾蒙，當阻抗發生時，會經常令人覺得飢餓，增加進食慾望。

3. 果糖攝取量更難以掌握

● 天然水果含有纖維，可以減緩對果糖的吸收速度，但在汽水和果汁中的果糖卻可以快速進入人體，經由肝臟代謝後以脂肪形式儲存；攝取量容易超標同時卻令人難以察覺。

● 舉例而言，一罐可樂含有35克果糖，屬於高含糖量；但在實際攝取的時候不會感覺分量有多驚人，甚至會越飲越多，最後超出攝取上限。

資料來源：家醫科醫生魏士航

轉載自晴報