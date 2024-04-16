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臭屁蟲踏入產卵孵化高峰期！醫生：小心汁液引致皮膚敏感、眼睛發炎！即睇防蟲3招：勿拍打蟲卵恐爆汁濺眼！
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臭屁蟲踏入產卵孵化高峰期！醫生：小心汁液引致皮膚敏感、眼睛發炎！即睇防蟲3招：勿拍打蟲卵恐爆汁濺眼！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　4月天氣漸變炎熱，更是臭屁蟲產卵和孵化高峰期。近日，有港女便於大埔直擊臭屁蟲產卵過程，更笑言為此感到非常榮幸，「今次到我見證出世」，相關帖文一出，隨即得到大量網民留言恭喜。

 

　　女事主在Facebook專頁「大埔 TAI PO」上載圖片及長約近4分鐘的短片，片中，一隻咖啡色的臭屁蟲正依附於一欄網上「產子」，由最初只有2粒綠色的蟲卵，至影片尾聲時，已生了10粒。港女更留言分享拍片時未有聞到任何臭味，又非常開心表示，「今次到我見證出世」。

 

　　相關帖文一出，隨即得到大量網民留言恭喜，有人稱「恭喜晒」、「好兆頭」、「最緊要母子平安。煲咗薑醋未呀？」、「恭喜賀喜添丁又發財」；有人則取笑社交平台變了「生物頻道」。

 

　　事實上，除了大埔，有市民於新界其他區亦有見臭屁蟲蹤影，粉嶺華心邨居民於「北區之友」分享自己早前傍晚6時許，於已曬乾的衣服上見到14粒青色臭屁蟲卵，並叮囑「 大家收衫多加留意」。

 

4、5月是產卵和孵化高峰期

 

　　香港蟲害控制從業員協會副會長陳偉強接受傳媒訪問時表示，臭屁蟲又稱「臭屁辣」，正式名稱是「荔枝椿象」又稱「荔蝽」，每年約3月便開始繁殖產卵，4、5月是產卵和孵化高峰期。其名字與荔枝有關，原因是它們會吸食荔枝、龍眼等果樹的汁液，當果樹開花時，便會在樹上產卵，而幼蟲孵化後便會吸引食花朵或果實汁液。

 

汁液損害皮膚或眼睛 勿拍打弄穿

 

　　本港皮膚科專科醫生史泰祖曾稱，臭屁蟲分泌出來的汁液主要用來擊退敵人，有一定刺激性，皮膚若被這些毒液濺中或會令皮膚敏感；如濺入眼可能會因直接接觸，出現痕癢或紅腫引致發炎。因此，萬一被臭屁蟲的汁液濺到皮膚或眼睛，記得第一時間以大量清水清洗，情況嚴重須立即求醫。

 

　　香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源亦稱，臭屁蟲沒有很大攻擊性，市民如發現毋須特別恐慌，但由於臭屁蟲卵汁液對人體有害，謹記不要用力拍打或把蟲蛋弄穿，以免被牠們釋出帶臭味的汁液濺及皮膚甚至眼晴，可輕力用紙等將蟲蛋等撥走。

 

2大常見地區

 

　　本港撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強表示，臭屁蟲多在龍眼樹或荔枝樹附近出現，以下居住環境較常見：

 

●　近郊地區：居住元朗、西貢等村屋，或住所附近山林滿布，都屬「高危」地區，臭屁蟲等昆蟲不時飛入屋產卵。

 

●　大廈低層：由於現今不少大型屋苑及屋邨都加入綠化帶，令靠近大樹的低層單位，容易有昆蟲入屋。

 

清理方法

 

　　由於臭屁蟲卵汁液可致皮膚敏感，清理時要格外小心，切勿直接用手接觸，滅蟲專家任永強建議做法：

 

清理臭屁蟲卵4大步驟

 

1. 帶上即棄膠手套

2. 用紙巾將臭屁蟲卵包起，放入廁所沖走

3. 包裹時緊記勿太用力，以免壓爆蟲卵流出汁液、滴在地上

4. 將發現有蟲卵的衣物再洗一次，或將產卵位置消毒

 

資料來源：撲滅牠滅蟲有限公司技術顧問及工程總監任永強

 

預防方法

 

假如清理蟲卵後，仍屢受臭屁蟲侵襲，「觀林蟲害」的滅蟲專家鄭國鏗（Henry）建議可從3方面著手：

 

3大方法預防臭屁蟲卵入侵

 

1. 改善家居衛生

 

　　為免蟲蝨滋生，大家應定期吸塵，盡量減少住所內的雜物，可有助減少昆蟲滋生點

 

2. 噴灑除害劑

 

　　如情況持續未改善，可考慮噴灑具殘效性長的除害劑，或者在窗邊放置香茅或薄荷精油，有助驅趕昆蟲。但留意如家中有小孩或寵物，應避免讓他們靠近經噴灑除害劑的位置，或應考慮採用其他方法

 

3. 安裝窗網

 

　　如經常在屋內發現臭屁蟲卵，大家亦可考慮安裝蚊網，防止昆蟲入屋，即使昆蟲在窗網產卵亦較易清理

 

資料來源：觀林蟲害控制有限公司創辦人 鄭國經

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#粉嶺#香港#大埔#臭屁蟲#臭屁蟲產卵#蟲卵#皮膚敏感#眼睛發炎#皮膚科#眼科#家庭醫學#蟲患
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