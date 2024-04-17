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胰臟癌症狀 | 板長壽司創辦人鄭威濤離世！男性患胰臟癌風險較高？腹背痛無胃口要留意？即睇胰臟癌7大症狀
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胰臟癌症狀 | 板長壽司創辦人鄭威濤離世！男性患胰臟癌風險較高？腹背痛無胃口要留意？即睇胰臟癌7大症狀

健康解「迷」
健康解「迷」

　　最近有消息指板長壽司創辦人鄭威濤「Ricky San」已離世。他曾連續4年以外國人身份成功以高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚，亦是首位投得「日本一」的港人。他在2017年透露罹患胰臟癌，曾遠赴日本治療，終在本月初病逝。

 

　　板長壽司創辦人鄭威濤（Ricky）於本月初（2日）於日本東京病逝，終年57歲。其生前好友早前在社交平台發文，透露鄭威濤於4月初因癌病復發離世，並上傳兩人合照悼念：「老朋友，一路好走」。

 

曾透露抗癌「好攰」

 

　　鄭威濤在2017年被捲入官司，在庭上透露自己確診胰臟癌，庭後亦曾向傳媒表示抗癌「好攰」。他先後接受過化療、標靶及免疫治療，並曾到日本接受幹細胞治療，並且要定時覆診。

 

首港人投得「日本一」

 

　　鄭威濤早年從汕頭移民來港，於80年代赴日本當學徒。鄭威濤1996年引入日本「味千拉麵」，隨後再先後開設板前壽司及板長壽司。2008年1月鄭威濤以43萬港元，連續4年以外國人身份成功以高價投得「日本一」藍鰭吞拿魚，成為香港第一人。當時他更登上多份報章及主持飲食節目，被封為新一代「和食專家」，其發跡史更成為劇集藍本。

 

胰臟癌10大風險因素

 

　　根據本港醫院管理局資料，胰臟癌是入侵性強的癌症，由於在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使定期每年接受身體檢查的病人，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌，因此不少病人到了癌症晚期才察覺患病，因而耽誤治療，影響生存率。

 

　　即使可以進行手術切除，病人的存活時間較其他癌病患者為短。大多數的胰臟癌發生在年齡65歲以上的人士，其他風險因素包括：

種族
黑人的風險較高

性別
男性比女性有更高風險

抽煙
吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常
糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重
超重的人有較大風險

飲食
長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品
長期接觸殺蟲劑後、可油或染料

感染幽門螺旋桿菌
患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎
遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎
常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因


資料來源：醫院管理局

 

胰臟癌7大常見症狀

 

　　胰臟癌是本港致命癌症的第4位，在2020年導致813人死亡，由於它的症狀不明顯，不容易在早期察覺，且治癒率相當低，因此亦有「癌王」的稱號。據香港癌症基金會資料顯示，胰臟癌常見的7大症狀如下：

1.腹背痛
　　上腹部近胸骨底部首先出現與消化系統無關的痛楚不適，後來擴開至背部。開始時痛楚較為間斷，但頻率漸增，逐漸變得持續。患者於躺臥時痛楚會加劇，而坐著向前傾時感覺會較紓緩。有時進食後痛楚感覺會更加強烈，輕壓腹部亦會覺得痛。

2.突然消瘦
　　胰臟癌會減少胰汁分泌，令身體無法吸取養分，導致體重驟降。

3.厭食
　　癌細胞會削弱消化能力，間接造成食慾不振。油性糞便、肚瀉或便秘：胰臟癌會減少胰汁分泌，令脂肪未經分解便被排出體外，導致消化不良。症狀為糞便變油、灰白、有惡臭。

4.黃疸
　　如腫瘤位於胰頭便有機會阻塞該處膽管，令膽汁無法進入十二指腸；當膽紅素在血液積聚便會造成黃疸。
黃疸症狀為眼白和皮膚泛黃、皮膚痕癢、尿液色深、糞便色淺。

5.噁心、嘔吐、吞嚥困難
　　如腫瘤壓住前方胃部，食物未能正常進入消化道，進食時便會感到吞嚥困難，也可能出現噁心和嘔吐。

6.發燒及發冷

7.靜脈栓塞

資料來源：香港癌症基金會

 

轉載自晴報

Tags:#鄭威濤#胰臟癌#抗癌#藍鰭#癌症#板長壽司#胰臟癌症狀#腹背痛#厭食#吞嚥困難#消瘦#腫瘤科
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