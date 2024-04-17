帕金遜症 | 30歲「奶茶妹妹」章澤天爆家族有柏金遜基因！醫生：一個OK手勢即Check有無！睇埋柏金遜症4大症狀

多年前憑學生時期一張手持奶茶的清純照而爆紅的「奶茶妹妹」章澤天，不但是清華大學校友，2015年嫁給大20歲的京東集團創辦人劉強東後，更晉升至頂級闊太圈。人生看似十分順暢的她，近日卻自爆原來自身有不為人知的健康憂患，指自身家族有帕金遜症病史，而自己大拇指已開始出現發抖情況。

現年30歲的章澤天於本月14日出席2024年科學突破獎頒獎晚會，會後她表示對於這些學者們研究十分感動，「他們與時間賽跑，研究出柏金遜症、肺纖維化的病因和治療方法，挽留了無數生命和家庭」。期間，她更自爆自己健康問題，指「其實，我家裏也有柏金遜的基因」，並透露：「當我攝取過多咖啡因或睡眠不足時，大拇指已經開始會有點發抖了」。

事件曝光後，即於內地引起熱議，「章澤天家族病史」更登上微博熱搜榜第一名，不少網民擔紛紛留言叮囑她要保重身體。

一個OK手勢可自測

台灣神經內科醫師葉宗勳在《健康2.0》分享一招動作自測柏金遜症，他指可用手比「OK」手勢，接著，在食指與大拇指相連處，以指尖對指尖，連續輕點25下，觀察頻率是否一致，左右手均可用此法。他強調如果是柏金遜症患者，可能會出現異常顫動或意向性顫抖，甚至對不準的情況。

拆解柏金遜症

根據本港衞生署長者健康服務網站資料，柏金遜症是一種常見的神經系統疾病，好發於年老者，平均病發年齡約60至70歲。柏金遜症可以分為原發性及誘發性兩類，而社會上大部份患者都是原發性，發生原因目前醫學界未有一致的結論，只知道是由於腦內部份神經系統功能受損，引致一些稱為多巴胺的神經傳導物質減少致患病，誘發性的案例較少，普遍由藥物如長期服用的止暈藥、腦部受創、腦炎、多次中風等因素引起。

根據資料，柏金遜症主要有以下4大症狀：

1. 震顫

初發時通常位於一側的上肢，繼而影響其他肢體，最後可能影響全身肌肉。

2. 動作緩慢

尤其在開始活動及轉變方向時最為明顯。

3. 關節僵硬

關節活動顯得如齒輪般僵硬。

4. 其他病徵

包括面部無表情、步履及語調出現變化等。

資料來源：衛生署長者健康服務

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現階段雖未有任何根治原發性柏金遜病的有效方法，不過目前主要有4種治療方法：

● 藥物治療：有助達到控制病徵的效果，改善患者的活動能力、減輕震顫情況，從而減低對日常生活的影響；藥物通常需要長期服用，切勿自行中止服用，否則或會令病情反覆。

● 物理治療：由治療師為患者評估活動功能及設計個人化的復康運動計劃，提供肌肉關節、姿勢及步姿的鍛煉；指導正確位置轉移及助行器具使用技巧，從而增加患者活動能力、減低跌倒的機會。

● 職業治療：由治療師分析患者起居生活及實際家居環境所遇到的各種障礙，透過使用輔助器材及改善家居佈置，減低患者的功能障礙、提高患者的自我照顧能力。

● 心理輔導：在心理上，患者會容易有抑鬱情況，故此家人的支持和安慰非常重要；照顧者也可能會因過度的壓力而感到沮喪，而能夠提供心理輔導的專業人士能夠為患者及照顧者提供輔導方案、改善心理狀態。

轉載自晴報