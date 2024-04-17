糖尿病症狀 | 30歲女確診患糖尿病！每朝起床口渴狂飲水是警號？醫生：發現3「多」要留意

水的確是人畜無害，但喝過多可能會是健康警號。一名30歲女士早上起床容易覺得口渴，習慣一早就喝一大杯水補充水分。後來，女士求醫發現原來患上糖尿病。有醫生指出，如果長期養成這個喝水習慣，恐怕身體已經響起警號。

起床先喝大量水

台灣外科醫生陳榮堅在節目《醫師好辣》中分享病例，指一名30歲女士每天早上起床都需要大量喝水。女事主起初以為是甲狀腺問題求醫。她指，她晚上通常能睡得安穩，一般來說甚至可以睡上6至7小時，惟平日早上起床會出現心悸。做完甲狀腺檢查後沒有發現不妥，醫生隨即為她一併做其他測試，終發現她糖化血色素8.3%，正常指數是5.7%以下，代表女事主已經患有中度糖尿病。後來經過服藥治療，症狀得以改善。

從喝水習慣看出健康危機

陳榮堅指，一般糖尿病患者離不開3個主要症狀：喝多、吃多、尿多。他解釋，患者會覺得口渴的原因是因為血液裡的糖分過高，因而拉走細胞裡面的水分，導致身體脫水，出現口渴的情況。一般來說，晚上睡覺靜止的時候，身體不會被額外供應水分。如果早上起床發現身體很缺水，需要即時喝大量的水解渴，就要留意。他警告，若長時間出現這樣的情況，很有可能是身體響起警號，盡快求醫檢查。

糖尿病成因+病徵

內分泌及糖尿科專科醫生黃卓力受訪時曾指出，糖尿病是一種慢性疾病，當胰臟分泌的胰島素不足，或胰島素不能發揮功能時，血糖便會不正常地高，導致糖尿病。一般而言，糖尿病初期病徵並不明顯，常見多為異常口渴、尿頻、容易疲倦、體重下降、視力模糊等，而部分患者可能未必有明顯病徵，待出現併發症才驚覺患上糖尿病。黃醫生指，家族有糖尿病史、肥胖人士及患有高血壓、高膽固醇、曾有妊娠糖尿病等人士，都屬於患上糖尿病高危人士。他又提醒即使沒有高危因素、沒有症狀的人士，年逾35歲都應考慮做血糖檢測，當發現有病徵才做檢查可能已經太遲。

糖尿病8大症狀

經常口渴

尿頻

經常飢餓

體重下降

疲勞

視野模糊

傷口癒合不良

皮膚搔癢



資料來源：衞生署

糖尿病患者應做好體重控制

黃醫生建議，糖尿病患者應好好控制體重，肥胖或過重的人士（即BMI（身體質量指數）分別高於25或23m2/kg）應先減去5-10％體重，會對血糖控制有所幫助。運動方面，他建議每周至少有5日進行30分鐘的帶氧運動；飲食上就可減少碳水化合物的攝取，多選擇新鮮的食材、蔬菜，少吃加工製品，以植物油、種籽油（如橄欖油、芥花籽油等）為主要食油，則較為健康。

轉載自晴報