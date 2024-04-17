穀雨飲食 | 陽氣升發易引起春火、影響情緒睡眠質素！推介健脾補肺腎「蟲草花淮山雞湯」，打好底子迎接夏天

「趁現在天氣好，每天都去曬綿被。」方太說。

「舊屋村還有地方曬，新型屋苑真的沒有地方。穀雨，是春季的最後一個節氣。到了季春，天氣開始熱了，意味著寒冷天氣暫且再見，氣溫回升加快，降水明顯增多，有利於穀類農作物的生長。這時的養生方式也應隨著氣候的變化而改變，才能順應自然，順時養生。」我說。

「有甚麼不同呢？」方太問。

「進入穀雨，大自然的陽氣升發更快，氣溫上升明顯。肝主疏泄，若肝氣升發太過，會引起春火，容易情緒波動、心煩、失眠等。」我說。

「睡不好已經多年了。」方太感嘆道。

「睡覺是陽氣入陰，失眠則是陽不入陰，可以由很多原因造成。肝升肺降，陽氣不能正常升起，肺如何收斂陽氣，這當然影響陽氣入陰了。

脾胃位於身體中央，是氣血升降的重要樞紐。若脾虛不運，也影響陽氣入陰。

腎虛也可致失眠。心把陽氣發揮到極至，腎把陽氣收藏得深。心腎相交，水火濟濟，陽才能入陰。任何影響心神的都可導致睡不好。腎主封藏，睡眠就是最好的封藏。

可見睡眠的重要，五臟六腑出現問題，也可影響睡眠。所以臨床上，失眠是常見病或伴隨症狀之一。」我說。

「可以煲龍眼肉和酸棗仁嗎？」方太問。

「這些都可以，但最重要還是先調理脾胃。穀雨後雨水漸多，濕度增，濕邪容易侵犯人體，出現頭重頭暈、胸悶腹脹，茶飯不思，大便溏等症狀，在飲食上宜多選用健脾、祛濕之品。可以考慮炒扁豆和淮山。白扁豆有有健脾，化濕的功效。淮山有益氣養陰，補脾肺腎的功用。這兩者十分適合現在飲用。

長期睡不好，腎必虛，可選補肺腎的食物如蟲草花，有補肺腎、止咳嗽、益虛損、扶精氣之功。這些材料可煲成時令湯水，不僅可以提高體質，還可為安度盛夏打下基礎。」我說。

「謝謝呀，還在想今晚煲甚麼湯呢。」方太笑道。

「心情方面，在天氣晴朗時，多到戶外走走，除了棉被，我們也曬曬太陽氣，通常出汗排寒。活動使氣血運行暢順，疏通肝氣，又可促進腸道蠕動。一舉數得。」我說。

「見完你，我就去散步。」方太說。

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