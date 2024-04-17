YouTube正向頻道Positive_Hksas — 肯定青少年的價值

在一個畢業典禮上，校長高舉一張十元鈔票，對著一千多名學生問：「誰想要這十元鈔票？」一隻隻手舉了起來，可是校長誰也沒給，而是將鈔票揉成一團，又問：「誰還要？」仍有人舉手。校長又將鈔票扔到地上，用力地踩，用力地碾，然後拾起那張已經又髒又皺的鈔票，再次高聲發問：「現在誰還想要？」還是有人舉起了手。

「同學們，無論我怎樣對待這張鈔票，你們還是想要，因為它沒有貶值，它依舊價值十元。在今後的人生道路上，你們會像這張鈔票一樣，隨時可能被逆境擊倒，甚至會被碾得無所適從，但無論怎樣，你們永遠也不要喪失固有的價值。」最後校長如此激昂地概括。

大家如何定義青少年的價值？當然，青少年的價值對不同人來說都有不同的意義。對我機構來說，我們的服務目標便是去發掘青少年的價值，並且不吝嗇地予以肯定，讓他們有機會發揮自己。所謂「發揮自己」並不單指天賦才華，還有他們在性格方面的長處。每位青少年在性格上都有獨有的長處，如細心、大方、有幽默感，及重視規則等。這些長處都是與生俱來，若然我們沒有發現，不過是我們忽略了。讓我舉一個例子。有一位青年人看到原子筆已有一半懸掛在桌邊，快將跌下，此時青年人將原子筆放回桌中間，就此我們看出青年人在性格上有甚麼長處呢？細心、觀察能力強，或是更多其他的可能性。

當我們觀察到他們的長處，應當有何回應？將心比己，當老闆稱讚你工作很細心、朋友說你很有幽默感、家人表示你很值得信任時，你會感到喜悅，心情亦隨即變得正面，更會想將來如何繼續展示自己的長處，以得到更多的肯定。青少年與我們也一樣，希望被人珍惜、被肯定，我們只要不吝嗇地去做便成。

為了將這些正向的思維與全港的學生及家長分享，我機構獲醫務衛生局的「精神健康項目資助計劃」資助，推行為期兩年的項目——「『有愛人生』個人成長計劃」及「正向人生自學計劃」，培育兒童及青少年有關正向思維及向家長提供支援。除此之外，我們亦開設了名為「Positive_Hksas」的YouTube頻道，已上載了超過一百段正向減壓影片，包括靜觀、運動伸展、瑜伽、心靈小故事及其他正向的內容（文章開首的故事正是頻道中其中一則心靈小故事的內容啊），適合各年齡階層人士觀賞，歡迎大家訂閱。

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