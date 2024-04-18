食物中毒 │ 日本多間壽司店爆食安危機！63人集體食物中毒！感染3大病毒易引致急性腸胃炎！醫生：諾如病毒傳染性極高

遊日注意！繼台灣後，日本多地包括東京都、岐阜縣，以及琦玉縣，接連有壽司店爆食安風波，並被當局勒令暫時停業！其中岐阜縣一家壽司店更有27名食客出現食物中毒，調查人員更在患者與廚師的糞便中驗出諾如病毒。

據《岐阜新聞》報道，岐阜縣當地一間名為「魚屋の寿し 魚錠 可児店」的迴轉壽司店於本月7日，有27名年齡介乎8至79歲的食客光顧後，疑似食物中毒，先後出現上吐下瀉以及發燒症狀，當中16人已自行到醫院求醫。當局接報後，對該店作出調查，發現於患者與廚師的糞便中驗出諾如病毒，於是在11日勒令該店暫停營業。

除了岐阜縣，埼玉縣一間「かみや鮨」壽司店亦發生食物中毒事件，18名年齡介乎20至69歲的客人用膳後，出現嘔吐、腹痛肚瀉症狀。其中13人事後體內亦驗出諾如病毒，該壽司店亦因此被勒令停業3天。

除此之外，東京都3月亦有食物中毒事件，該宗食物中毒事件3月28日發生，練馬區的一間老人中心有17名長者與1名員工在食用扁口魚製成的握壽司後，上吐下瀉當局在握壽司中驗出庫道蟲，最終確定為集體食物中毒。

醫生拆解諾如病毒

腸胃肝臟科專科醫生李恒輝曾表示，急性腸胃炎主要由3種病毒引致，包括諾如（又稱諾沃克）病毒、輪狀病毒及腺病毒。諾如病毒是食物中毒的常見成因，通常與飲食及衞生有關，像食用或飲用受污染的食物或水，或通過人傳人或接觸受污染的物件表面而感染，以及患者的嘔吐物及糞便中出現，傳染性極高，於冬天較為常見。

在人多聚集、或是要共用廚房及廁所的地方，包括學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，可引致急性腸胃炎爆發。所有人士均有機會受感染，潛伏期通常為12至48小時，患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等，在1至2日會痊癒。

轉載自晴報