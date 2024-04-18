歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。

health
全文搜索
Youtube Facebook Instagram
etnet健康網購 送維他命D3(價值$108)
易經看世界 世界風雲變
【洪灝策略】洪觀經濟，灝視全球
全港注視！定存息率比較神器
道教符箓解析
健康好人生
Highlight:
etnet榮獲HKEX awards 2023大獎
健康頻道頁面大革新
主頁介紹影片
etnet TV
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片新聞
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
公司資料庫
雙櫃台
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯虛幣
主頁
新聞及評論
定期存款
銀行外幣兌換
港元匯率
美元匯率
貴金屬
加密貨幣
經濟數據
市場指標
央行議息時間表
HIBOR走勢
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
業主放盤
免費搵盤
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
醫學通識
中醫養生
好營養
三高
減肥瘦身
痛症解碼
敏感症
癌症
輕鬆護老
心理情緒
兩性
專欄
消委會報告
社創SoIN
專題
新聞
圈中人語
社區項目
社企廊
Video
食物中毒 │ 日本多間壽司店爆食安危機！63人集體食物中毒！感染3大病毒易引致急性腸胃炎！醫生：諾如病毒傳染性極高
健康Tips
醫生解說
食物安全

食物中毒 │ 日本多間壽司店爆食安危機！63人集體食物中毒！感染3大病毒易引致急性腸胃炎！醫生：諾如病毒傳染性極高

健康解「迷」
健康解「迷」

　　遊日注意！繼台灣後，日本多地包括東京都、岐阜縣，以及琦玉縣，接連有壽司店爆食安風波，並被當局勒令暫時停業！其中岐阜縣一家壽司店更有27名食客出現食物中毒，調查人員更在患者與廚師的糞便中驗出諾如病毒。

 

　　據《岐阜新聞》報道，岐阜縣當地一間名為「魚屋の寿し 魚錠 可児店」的迴轉壽司店於本月7日，有27名年齡介乎8至79歲的食客光顧後，疑似食物中毒，先後出現上吐下瀉以及發燒症狀，當中16人已自行到醫院求醫。當局接報後，對該店作出調查，發現於患者與廚師的糞便中驗出諾如病毒，於是在11日勒令該店暫停營業。

 

　　除了岐阜縣，埼玉縣一間「かみや鮨」壽司店亦發生食物中毒事件，18名年齡介乎20至69歲的客人用膳後，出現嘔吐、腹痛肚瀉症狀。其中13人事後體內亦驗出諾如病毒，該壽司店亦因此被勒令停業3天。

 

　　除此之外，東京都3月亦有食物中毒事件，該宗食物中毒事件3月28日發生，練馬區的一間老人中心有17名長者與1名員工在食用扁口魚製成的握壽司後，上吐下瀉當局在握壽司中驗出庫道蟲，最終確定為集體食物中毒。

 

醫生拆解諾如病毒

 

　　腸胃肝臟科專科醫生李恒輝曾表示，急性腸胃炎主要由3種病毒引致，包括諾如（又稱諾沃克）病毒、輪狀病毒及腺病毒。諾如病毒是食物中毒的常見成因，通常與飲食及衞生有關，像食用或飲用受污染的食物或水，或通過人傳人或接觸受污染的物件表面而感染，以及患者的嘔吐物及糞便中出現，傳染性極高，於冬天較為常見。

 

　　在人多聚集、或是要共用廚房及廁所的地方，包括學校、安老院舍、酒店、遊戲設施場地及郵輪等，可引致急性腸胃炎爆發。所有人士均有機會受感染，潛伏期通常為12至48小時，患者會出現噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛及發燒等，在1至2日會痊癒。

 

轉載自晴報

Tags:#食物中毒#遊日#調查人員#日本#迴轉壽司店#暫時#東京都#勒令#台灣#岐阜縣#當局#壽司店#食物安全#家庭醫學#諾如病毒#腸胃肝臟科#急性腸胃炎
Add a comment ...Add a comment ...

Comment

暫無回應
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生