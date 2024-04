防曬霜大檢閱！3款毒性水平高、2款含高濃度類雌激素！公開8款被評為品質卓越防曬！世衛：過量類雌激素可致癌、不育

夏日炎炎,不少人出門都會塗防曬,但市面上部分防曬產品或含有類雌激素,吸收過量恐致癌不育。水中銀(國際)生物科技有限公司(下稱水中銀)早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測,其中有8款被評為「品質卓越」,通過毒性測試,可放心使用。

8款通過毒性檢測安全防曬霜

W.LAB 水光防曬啫喱

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:韓國

價格:HK$90/50ml



Biore 水凝長效保濕防曬乳

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:日本

價格:HK$84.9/50g



OLAY

Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen

B 水光防曬啫喱

SPF 50

PA ++

品牌所在地:美國

價格:HK$172.5/50g



ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜

SPF 30

PA +++

品牌所在地:瑞士

價格:HK$169/50ml



COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露

SPF 50

品牌所在地:美國

價格:HK$159.9/177ml



ANESSA 極防水美肌UV乳液

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:日本

價格:HK$209/60ml



FOTOPROTECTOR ISDIN 多維光護沁融水感防曬液

SPF 50+

品牌所在地:西班牙

價格:HK$107/30ml



DECORTE 多重防曬乳

SPF 50+

PA +++

品牌所在地:日本

價格:HK$210/35ml

檢測發現,24款防曬霜產品當中,8款被評為「品質卓越」,7款被評為「有待改善」;有3個樣本因毒性水平高,導致超過一半測試用魚胚胎死亡;另外有2款被驗出高濃度類雌激素,每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。

水中銀發現,眾多防曬霜含有多種類雌激素成分,如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。

世界衛生組織與聯合國已表明,類雌激素可能引發人體各種疾病,如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

精選7款A級防曬霜高效防UV

除此之外,日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面23款防曬霜,比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性(5分滿分),選出最強防曬。

不少知名品牌如Dr.G、ANESSA等,在該次測試中被評為A級或以上。其中,以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異,能有效阻檔紫外線;而YOAN的防曬霜被選為必買推介,具有出色的防紫外線和保濕效果。

A級及以上防曬霜名單:



7 款A級防曬霜



Dr.G Green Mild Up Sun+

測試結果

防曬力 5

成分 4.5

持久度 5

使用感 4

美肌效果及防水性 5



*紫外線切斷率:98.0%

*低過敏性、具有美膚效果

*讓皮膚保持源潤和半啞光



級數 A+



Dr.G Brightening Up Up Sun+

測試結果

防曬力 5

成分 3.5

持久度 5

使用感 4.5

美肌效果及防水性 5



*紫外線切斷率:98.0%

*具有美膚效果

*打造光澤肌膚



級數 A+



SUNCUT Light Up UV Essence

測試結果

防曬力 4.5

成分 3.5

持久度 4.5

使用感 3

美肌效果及防水性 0



*紫外線切斷率:97.7%

*持久度佳、抗汗性好



級數 A



YOAN BQ UV Moisture Milk

測試結果

防曬力 5

成分 4.5

持久度 4

使用感 4

美肌效果及防水性 5



*紫外線切斷率:98.4%

*具防水性

*美膚效果受專業人士好評



級數 A



ANESSA Brightening UV Sunscreen Gel

測試結果

防曬力 4.5

成分 4.5

持久度 5

使用感 3.5

美肌效果及防水性 0



*紫外線切斷率:97.5%

*含藥用美白成分

*遮蓋瑕疵和暗沉



級數 A



IPSA Protector Sun Shield

測試結果

防曬力 5

成分 3

持久度 4

使用感 4.5

美肌效果及防水性 5



*紫外線切斷率:98.3%

*抗油、抗汗效果好

*具美膚效果



級數 A



Cear Wellness UV Sunscreen Essence Milk

測試結果

防曬力 5

成分 2

持久度 5

使用感 4

美肌效果及防水性 2.5



*紫外線切斷率:98.3%

*具防水性

*色調自然、具透明感



級數 A



資料來源:《LDK The Beauty》



轉載自晴報