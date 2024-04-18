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防曬霜大檢閱！3款毒性水平高、2款含高濃度類雌激素！公開8款被評為品質卓越防曬！世衛：過量類雌激素可致癌、不育
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防曬霜大檢閱！3款毒性水平高、2款含高濃度類雌激素！公開8款被評為品質卓越防曬！世衛：過量類雌激素可致癌、不育

健康解「迷」
健康解「迷」

　　夏日炎炎，不少人出門都會塗防曬，但市面上部分防曬產品或含有類雌激素，吸收過量恐致癌不育。水中銀（國際）生物科技有限公司（下稱水中銀）早前為市面24款防曬霜產品樣本進行檢測，其中有8款被評為「品質卓越」，通過毒性測試，可放心使用。

 

8款通過毒性檢測安全防曬霜

 

W.LAB 水光防曬啫喱
SPF 50+
PA +++
品牌所在地：韓國
價格：HK$90/50ml

Biore 水凝長效保濕防曬乳
SPF 50+
PA +++
品牌所在地：日本
價格：HK$84.9/50g

OLAY
Total Effects 7 In One Anti-Aging Moisturizer With Sunscreen
 B 水光防曬啫喱
SPF 50
PA ++
品牌所在地：美國
價格：HK$172.5/50g

ULTRASUN 抗光老化低敏防曬乳面霜
SPF 30
PA +++
品牌所在地：瑞士
價格：HK$169/50ml

COPPERTONE 水寶寶嬰幼兒輕薄防曬露
SPF 50
品牌所在地：美國
價格：HK$159.9/177ml

ANESSA 極防水美肌UV乳液
SPF 50+
PA +++
品牌所在地：日本
價格：HK$209/60ml

FOTOPROTECTOR ISDIN 多維光護沁融水感防曬液
SPF 50+
品牌所在地：西班牙
價格：HK$107/30ml

DECORTE 多重防曬乳
SPF 50+
PA +++
品牌所在地：日本
價格：HK$210/35ml

 

　　檢測發現，24款防曬霜產品當中，8款被評為「品質卓越」，7款被評為「有待改善」；有3個樣本因毒性水平高，導致超過一半測試用魚胚胎死亡；另外有2款被驗出高濃度類雌激素，每克類雌激素的含量超出一粒避孕丸。

 

　　水中銀發現，眾多防曬霜含有多種類雌激素成分，如較常見的防紫外線化學成分「甲氧基肉桂酸乙基己酯」、「丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷」及「二苯酮-3」。

 

　　世界衛生組織與聯合國已表明，類雌激素可能引發人體各種疾病，如癌症、生殖能力下降、神經系統紊亂、兒童性早熟、糖尿病等。

 

精選7款A級防曬霜高效防UV

 

　　除此之外，日本雜誌《LDK the Beauty》亦曾實測市面23款防曬霜，比拼防曬力、成分、持久度、美肌效果及防水性（5分滿分），選出最強防曬。

 

　　不少知名品牌如Dr.G、ANESSA等，在該次測試中被評為A級或以上。其中，以Dr.G的兩款防曬霜表現最為優異，能有效阻檔紫外線；而YOAN的防曬霜被選為必買推介，具有出色的防紫外線和保濕效果。

 

A級及以上防曬霜名單：

7 款A級防曬霜

Dr.G Green Mild Up Sun+
測試結果
防曬力 5
成分 4.5
持久度 5
使用感 4
美肌效果及防水性 5

*紫外線切斷率：98.0%
*低過敏性、具有美膚效果
*讓皮膚保持源潤和半啞光

級數　A+

Dr.G Brightening Up Up Sun+
測試結果
防曬力 5
成分 3.5
持久度 5
使用感 4.5
美肌效果及防水性 5

*紫外線切斷率：98.0%
*具有美膚效果
*打造光澤肌膚

級數　A+

SUNCUT Light Up UV Essence
測試結果
防曬力 4.5
成分 3.5
持久度 4.5
使用感 3
美肌效果及防水性 0

*紫外線切斷率：97.7%
*持久度佳、抗汗性好

級數　A

YOAN BQ UV Moisture Milk
測試結果
防曬力 5
成分 4.5
持久度 4
使用感 4
美肌效果及防水性 5

*紫外線切斷率：98.4%
*具防水性
*美膚效果受專業人士好評

級數　A

ANESSA Brightening UV Sunscreen Gel
測試結果
防曬力 4.5
成分 4.5
持久度 5
使用感 3.5
美肌效果及防水性 0

*紫外線切斷率：97.5%
*含藥用美白成分
*遮蓋瑕疵和暗沉

級數　A

IPSA Protector Sun Shield
測試結果
防曬力 5
成分 3
持久度 4
使用感 4.5
美肌效果及防水性 5

*紫外線切斷率：98.3%
*抗油、抗汗效果好
*具美膚效果

級數　A

Cear Wellness UV Sunscreen Essence Milk
測試結果
防曬力 5
成分 2
持久度 5
使用感 4
美肌效果及防水性 2.5

*紫外線切斷率：98.3%
*具防水性
*色調自然、具透明感

級數　A

資料來源：《LDK The Beauty》


轉載自晴報

Tags:#致癌#防曬產品#水中銀#夏日#生物科技有限公司#都會#雌激素#市面上#毒性檢測#老化#品質#樣本#防曬霜#產品檢測#類雌激素#致癌物質#不育#皮膚科#腫瘤科#糖尿病#兒童性早熟
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