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自助餐食物暗藏伏位？行內人絕不吃兩類食物！一種食物難辨是否變壞？
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自助餐食物暗藏伏位？行內人絕不吃兩類食物！一種食物難辨是否變壞？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　很多人吃自助餐但求回本，「不挑食」地試匀全場，其實反倒容易吃虧！有行内人揭露自助餐中伏位，指有2類食物絕對不會碰，提醒大家避免選擇。

 

　　美食博客「食客老饕」發表文章《吃自助餐時，内行人都不會碰這2種食物，服務員：我們自己都不吃》，分享了他在自助餐聽過的見聞，當中指出自助餐存在「伏位」，不能隨便吃，要有技巧才能真正吃回本。尤其有2種食物要避免：

 

　　吃别的東西都無所謂，但是千萬别碰這2種食物，不但佔肚子，吃了還對身體不好。

 

1. 冷凍肉類

 

　　「食客老饕」表示，吃自助餐時第一款不應取的就是冷凍肉類，例如火腿、煙肉、香腸等。因有些餐廳為了節省成本，會購入快過期的肉類，經倉庫儲存一般又再放置了很長時間，等再送到餐桌時或已過期。

 

　　此外，這些冷凍肉類不少都是經過醃製，從外表及味道上都難以辨別食物是否過期變壞，所以吃自助餐時應避免挑選冷凍肉類。

 

2. 麵食

 

　　第二款要避免的是麵食。「食客老饕」表示，自助餐供應的不少麵食飽肚佔胃，吃一碗就會被撐飽，吃不下其他東西。重點是部分餐廳會選用品質較差的麵粉製作麵食，更有餐飲業行內人指自己從來不吃自助餐供應的麵食，可見「伏味濃」，大家要注意避開了！

 

轉載自晴報

 

Tags:#健康問題#食用安全#美食#自助餐#健康#冷凍肉#火腿#煙肉#香腸#麵食#腸胃肝臟科#食物安全
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