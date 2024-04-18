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排毒飲食 | 日、台連環爆食安事件！醫生：做齊5招養出防毒體質、避開生活「5毒」！吃哪些食物易解毒、哪些可護肝？
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排毒飲食 | 日、台連環爆食安事件！醫生：做齊5招養出防毒體質、避開生活「5毒」！吃哪些食物可護肝、增肝腎排毒功能？

健康解「迷」
健康解「迷」

　　台灣及日本近來接連爆出食安問題，人心惶惶，到底應該如何避開「食物中毒」？有台灣醫生就在社交平台上分享，日常生活環境中其實充斥著5種毒物，而只要留意5件事，就能養成抗毒體質。

 

　　台灣腎臟專科醫生洪永祥在Facebook專頁發文，就「食物中毒」話題教大家預防手段。他指出，除了像近來引起社會熱議的「米酵菌酸」、「蘇丹紅」、「小林紅麴」這類急性食物中毒，其實生活中還充斥著5大毒物，包括：吸入毒、霉菌毒、清潔化學毒、加熱容器毒、經皮毒。

 

　　同樣的中毒，但對每個人的傷害都不同。除了暴露毒物的時間與劑量影響外，每個人的抗毒體質與解毒能力也都不同。因此，洪醫生教大家抗毒5招，養成抗毒解毒的能力與體質，一旦遇到毒物時，可以把傷害降到最低。

 

第一招：減少外食與吃垃圾食物，學會自己買菜與煮菜

 

　　洪醫生指出，要避免食安問題的第一招，一定是自己把關。自己購買食材自煮的比例越低，會令身陷食安風暴的機率越高。工作忙碌之餘，也應學會自己採買新鮮當令當季當地的健康食材，學會用健康的烹調方式簡單料理三餐，減少外食比例。

 

　　此外，外食中有很多空有熱量、高油鹽糖、沒有營養卻讓人上癮的垃圾食物。洪醫生引述一項美國研究，指出吃垃圾食物的老鼠腦部多巴胺受體（D2Rs）大量減少，推測是吃垃圾食物會刺激腦部快樂中樞的神經細胞，分泌多巴胺；老鼠為了獲取快感而無限制地吃垃圾食物，導致多巴胺過度分泌，久而久之，多巴胺受體逐步減少，「這種情形與吸食海洛因及古柯鹼毒品的人雷同」。

 

　　因此，自己採買當令當季新鮮時材，並學會自己烹飪的技能非常重要。

 

第二招：多喝水＋膳食纖維

 

　　洪醫生指出，生活中其實有兩大超強排毒食物隨手可得，就是白開水及膳食纖維，一定要攝取足夠。首先，足量的膳食纖維會將吃進肚的生物毒物、化學毒物、油鹽糖，包覆成有體積的大便，減少吸收進身體的比例，可降低罹癌機率。醫生提醒，每天要攝取25至35克的膳食纖維，「即使天天五份蔬果，只能攝取到13至14克膳食纖維，還是必須搭配攝取全穀根莖類食物，如糙米、五穀米、燕麥等高纖主食，尤其若攝取了超不健康的垃圾食物或是外食，請務必多點燙青菜等高纖食材」。

 

　　另外，若毒物已進入身體，或吃到一些過敏原，醫生表示，這時要多攝取水分來增加代謝。建議喝足體重3%至4%水分，養成一個健康且代謝毒物快的體質。

 

第三招：攝取高抗氧化力食物增加肝腎排毒能力

 

　　好好保養肝臟與腎臟的排毒解毒功能。醫生推薦的護腎食物包括：魚油、藍莓、羽衣甘藍、黑木耳、豆芽菜、蘋果、橄欖油、大蒜、洋蔥、小黃瓜。

 

　　此外，多攝取以下護肝食物，增加肝腎的排毒功能：

 

1. 十字花科蔬菜

● 例如：西蘭花、椰菜、白菜和白蘿蔔等

● 十字花科蔬菜含有類黃酮、類胡蘿蔔素、蘿蔔硫素和吲哚類。這些天然化學物質有益肝臟進行化學物質、殺蟲劑、藥物和致癌物質的中和作用。

 

2. 海菜類（藻類）

● 類型很多，包括紫菜、昆布、洋菜、海帶等。

● 它們對肝臟的助益，在於可防止重金屬被人體吸收。

 

3. 富含硫的食物

● 肝臟需要硫，才能去除汞和某些食品添加物，以進行解毒。

● 儘管氣味不佳，但硫磺也具有抗發炎的作用，對身體的其他部位也很有益。

● 含硫的食物有大蒜、洋蔥、青蔥、韭菜、舞茸、香菇和靈芝。

 

4. 健康脂肪

● 脂肪提供能量給身體，讓身體有能量運作。

● 健康的脂肪可以在天然產品中找到，例如魚油、亞麻籽、奇亞籽、橄欖油、苦茶油、牛油果等；這些食物都含有健康的脂肪，包括多元與單元不飽和脂肪酸，都是護肝與抗發炎好食材。

 

資料來源： 腎臟專科醫師洪永祥

 

第四招：增強流汗排毒

 

　　皮膚所排出的汗水和尿液中的物質雷同，例如都有尿素、乳酸等；但身體大部分脂溶性毒素、重金屬物質，可藉由汗水排出。醫生引述一項日本研究，比較汗與尿液中的重金屬含量，發現汗水中的重金屬含量要比尿液高出很多。因此，醫生推薦大家，可藉由運動、泡澡、蒸氣浴等讓身體流汗，其中最推薦運動流汗的方式，增加代謝之餘能加強骨骼肌肉與增強心肺功能；但注意流汗前一定要多喝水。

 

第五招：知道生活毒物在哪裡並且避開

 

　　生活中存在「五毒」，一定要學會避開：

 

1. 吸入毒

● 二手煙、三手煙、廚房油煙、燒金紙、汽車香水、臥室香氛、煮沸的開水蒸氣、洗澡的水蒸氣、電子煙、傳統蚊香、電蚊香、裝潢的甲醛等。

 

2. 黴菌毒

● 浴廁黴斑、寵物皮屑霉菌、香港腳的襪子、潮濕劣質咖啡豆、開封很久的堅果花生、黴斑的枕頭被單床套與床墊。

 

3.清潔化學毒

● 洗衣精、洗衣香氛球、洗碗劑、化學海綿、浴廁芳香劑、漂白水、除黴劑。

 

資料來源：腎臟專科醫師洪永祥

 

　　內容獲「洪永祥醫師」授權轉載。

 

轉載自晴報

 

Tags:#排毒#腎或泌尿科#腎臟科#護肝#米酵菌酸#蘇丹紅#小林紅麴#多巴胺#抗氧化
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