全球醫療保健指數出爐！no.1出自亞洲地區！最差地方評分與第一名相差逾60分！香港、中國排名第幾？即睇詳細排名

一場大病除了會令人日夜擔憂身體健康外，昂貴的醫療費用也使人十分苦惱！這時候，當地政府的醫療系統質素及費用就是患病市民最關心的事。《CEOWORLD》雜誌發布了2024年醫療保健指數，第一名竟然來自亞洲地區！即睇2024年醫療保健指數排行榜！

第一名出自亞洲地區！

《CEOWORLD》雜誌分析了110個國家和地區的醫療保健系統整體品質，主要考慮醫療保健專業人員能力、成本、藥品供應及政府準備情況得出評分。首兩位由兩個亞洲地區奪得！台灣以總分78.72分領先韓國，奪得第一位，當地無論醫療基礎設施和專業人員、藥品供應及成本，以及政府準備狀況均突破「8字頭」，當中醫療基礎設施和專業人員最高分，有87.16分；而韓國則以77.7分緊隨其後，三個範疇的評分相若，但醫療基礎設施和專業人員的分數稍稍領先，有79.05分。神奇的是，第三位的澳洲於醫療基礎設施和專業人員，以及政府準備狀況方面都獲得90分以上，後者更取得92.06分，但總分以74.11分落後兩個亞洲地區。雖然如此，澳洲來到首三甲，醫療系統仍是備受肯定。

（圖片來源：Envato）

香港Top 10不入？中國排名第幾？

首十名地區看不到香港兩字，原來是以48.64分總分排列第23名。當中藥品供應及成本，以及政府準備狀況更可說是「僅僅合格」，分別有55.73分及52.91分。醫療基礎設施和專業人員方面的質素較佳，有62.39分。而中國則以總分41.4分排名第46位，當中醫療基礎設施和專業人員同樣是最高分的一項，有69.67分，但藥品供應及成本差距較大，只有55.99分。

至於醫療保健指數評分最差「包尾」地區為尼泊爾、宏都拉斯及薩爾瓦多，分別僅得21.4、19.6及18.6分，最後一名薩爾瓦多總分與第一名台灣相差逾60分！

2024年最佳醫療保健指數（總分）

1. 台灣（78.72分）

2. 韓國（77.7分）

3. 澳洲（74.11分）

4. 加拿大（71.32分）

5. 瑞典（70.73分）

6. 愛爾蘭（67.99分）

7. 荷蘭（65.38分）

8. 德國（64.66分）

9. 挪威（64.63分）

10. 以色列（61.73分）

2024年最差醫療保健指數（總分）

1. 薩爾瓦多（18.6分）

2. 宏都拉斯（19.6分）

3. 尼泊爾（21.4分）

4. 巴拉圭（21.9分）

5. 玻利維亞（22.3分）

6. 斯里蘭卡（22.5分）

7. 巴基斯坦（22.7分）

8. 利比亞（25.2分）

9. 蘇丹（25.6分）

10. 剛果民主共和國（25.6分）

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