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心臟病 │ 驚傳內地百萬網紅突發心臟病死亡，終年34歲！或與兩大生活習慣有關？衞生防護中心：長期做一件事增患心臟病、癌症風險！
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心臟病 │ 驚傳內地百萬網紅突發心臟病死亡，終年34歲！或與兩大生活習慣有關？衞生防護中心：長期做一件事增患心臟病、癌症風險！

健康解「迷」
健康解「迷」

　　內地一名擁有百萬粉絲的酒類博主「飛飛一杯酒」，周三（17日）晚上突然傳出死訊。據其訃告所指，他因為心臟病突發，周一（15日）中午在河南省中醫院去世，終年34歲。不少網民留言悼念，並估計其死因與長期捱夜及大量飲酒有關，而他的死訊亦一度登上微博熱搜第一名。

 

　　綜合內地媒體報道，號稱「喝了幾千款，永遠差一杯」的「飛飛一杯酒」原名任飛，在微博及抖音分別擁有90.1萬及53.2萬粉絲，生前以拍攝品酒、試酒短片走紅，在品酒圈及精釀圈子內知名度頗高。其妻子「三藏」周三（17日）在社交平台上發文，指出丈夫早前已經離世，由於個人原因沒有在第一時間發出訃告，而該帖文亦未說明其具體逝世時間及原因。

 

　　「三藏」表示，希望日後可以用自己的方式，好好經營丈夫留下的精釀酒資源，並強調不會利用其死訊來實現金錢轉換，但可能需要一些時間向業內人士請教，以及從極度悲傷的情緒中走出來。她亦在帖文最後附上丈夫的靈堂選用照片，並叮囑網民「懇請你們注意身體，按時體檢」。

 

　　同日傍晚5時許，「飛飛一杯酒」的微博帳號正式發布訃告，表示他因心臟病突發，於周一（15日）在河南中醫院離世，享年34歲。訃告形容任飛「出生、讀書、畫畫、喝酒、侃酒、交友、結婚、生子、離去」，走完了一生。

 

　　不少網民在訃告下留言悼念，祝他一路走好，亦有人猜測其死因，認為他的心臟病可能與長期捱夜的生活模式及飲酒有關。

 

　　到底長期飲酒會對身體造成甚麼危害？根據衞生防護中心資料，短時間內大量飲酒會增加酒精中毒甚至死亡的風險，而酒本身亦被列為第一類人類致癌物，可導致口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌和女性乳癌等多種癌症。長期飲酒則會增加患上長期病的風險，當中包括胃炎、胃潰瘍、肝硬化、肥胖、高血壓、心臟病、腦血管病和精神病。孕婦如果飲酒，會有較高機會誕下有缺陷及有生長和發展問題的嬰兒。

 

轉載自晴報

 

 

Tags:#心臟病#捱夜#飲酒#網紅#心臟科
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